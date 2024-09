Az ügy még februárban kezdődött, amikor a család egy tengerentúli nyaralásból, 3 gyermekkel, 13 repülőút után megérkezett a budapesti repülőtérre. A vámellenőrzés során a 12 éves fiú, és a 17 éves lány táskájában 1-1 zacskó kavicsokkal és pár cm-es koralltöredékkel töltött zacskót találtak – írja az Index.

Az elhalt koralldarabkákat a víz sodorta ki a partra, ahol aztán a strand üzemeltetője reggelente összegereblyéztette a kupacokat, amelyek végül a kukában végezték. A gyerekek így jutottak hozzá, pár szebbnek tűnő darabhoz.

A NAV emberei a csomagok átvilágítása után egy külön helységbe kísérték a kicsiket, és közel 2 órán keresztül fogva tartották őket, vécére is csak fegyveres kísérettel mehettek ki.

A várakozást oldva a NAV egyik emberek kedélyesen megjegyezte, hogy ne érezzék pechesnek magukat, mivel hatóság emberei kifejezetten a harmadik országbeli tengerpartok területéről érkező gyerekes családok csomagjaira utaznak. Náluk nagy eséllyel találnak például korallt, amiről szinte senki nem tudja, hogy nem lehet behozni az uniós területére.

A kihallgatáskor a NAV-osok átválogatták a tengeri herkentyűket, majd az általuk korallként azonosított tárgyakat lefotózták, és átküldték az Agrárminisztérium szakértőjének.

Az eljárásról felvettek egy jegyzőkönyvet, valamint később a szülők is kaptak egy határozatot, amelyben a természetkárosítás bűntettének alapos gyanúját megalapozó, „CITES-példányokat” mint bűnjelek lefoglalását rögzítették, majd jelezték az eljárás megindítását a két gyerekkel szemben.

A határozatott a szülő megfellebbezték, panaszt terjesztettek elő, mivel jogi álláspontjuk szerint nem történt bűncselekmény, illetve a gyermekek esetében a büntethetőség kizáró okként áll fent. (14. életétévét be nem töltött gyermek életkoránál fogva eleve nem büntethető, a 17 éves lány esetében pedig a tévedés, mint büntethetőséget kizáró ok áll fent)

A panaszt elutasították, de a kisebbik gyerekkel szemben áprilisban az eljárást (életkora miatt) megszüntették.

Számos tengeren túli országban egyébként ezeknek a koralloknak a gyűjtése legális, boltban is megvásárolható, az EU-ba behozni viszont a jelzett jogszabály miatt nem lehet. A csomagokban megtalált maradványok már élettelen vázak voltak, ebből is adódik az Agrárminisztérium szakértője által csupán 300 forintra becsült érték.

A hatóságok azonban itt nem álltak meg, egy újabb, Természettudományi Múzeumi szakértő bevonásával megszületett egy 261 ezer forintot tartalmazó számla.

Az eljárás során a család közös otthonának környezettanulmányát is elrendelték, valamint az édesanyát is kihallgatták. A lány közben nagykorú lett, így egy bűnügyi pártfogót is kirendeltek mellé, aki a későbbiekben a lány egyetemét is értesítheti vele szemben zajló természetkárosítási büntetőeljárás kapcsán. Ezzel a felnőttkorát éppen csak megkezdő lányt megbélyegeznék, kriminalizálnák.

A szülők a környezettanulmány elrendelése óta már az ügy bírósági szakaszba jutását is el lehetségesnek tartják. A bűncselekmény „felgöngyölítése” már eddig is jelentős állami forrásokat emésztett fel, amely megtérítését akár a legenyhébb intézkedés (figyelmeztetés vagy megrovás) kapcsán is a lányra terhelné az ügyészség.

A NAV hozzátette az ügy kapcsán, hogy a bűncselekmény gyanúja jelenleg megalapozott, a jogszabály nem ismerete pedig nem eredményez büntetlenséget. A büntethetőséget kizáró vagy megszüntető okok többségét a nyomozásokban körültekintően vizsgálni kell. A fiatalkorú egyéni értékelését lehetővé tevő bizonyítási eszközök – köztük a környezettanulmány – beszerzése törvényi előírás.