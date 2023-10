A flightradar24.com weboldal felhasználói komoly anomáliát észleltek pénteken. A jelentések szerint körülbelül száz repülőgép jelentette a 7700-as segélyhívószámot a Moszkva környéki radarok felé.

Ezek a kódok a légiforgalmi irányítás és a repülőgépek közötti hatékony kommunikáció biztosítására szolgálnak. Megjelenik az irányítás képernyőjén a fontos repülési információkkal, így a magasságadatokkal és a sebességgel együtt – írja az onet.pl lengyel hírportál.

Közülük a leghírhedtebb ez a 7700-as. A pilóta komoly vészhelyzetekben írja be ezt a squawk kódot.

About a HUNDRED planes over/close to Moscow squawking 7700, the emergency code. @flightradar24 I presume this isn't a glitch, Could it be the ATC telling planes to test their squaking? Weird either way ???? pic.twitter.com/7HoZRP9TwZ

Ezzel egyértelműen tájékoztatja a földi irányítót arról, hogy a légi jármű fedélzetén súlyos probléma van, és segítséget kell nyújtani. Ez lehet motorhiba, nem megfelelő nyomás vagy egyéb veszélyes műszaki hiba, esetleg egészségügyi vészhelyzet.

A szolgáltatás gyorsan reagált: „Több hibás jelzésről tudunk Moszkva körzetében, arról is, hogy hogy sok repülőgép sugározza a 7700-as jelet. Valakik meghamisították a repülőgépek helyzeti adatait. Csapatunk dolgozik a probléma megoldásán" – írta a FlightRadar24 hivatalos fiókja az X platformon.

We are aware of some erroneous signals in the Moscow area indicating multiple aircraft squawking 7700. This is caused by individuals spoofing aircraft position data . Our team is working on a resolution for this issue.