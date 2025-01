Andrzej Duda nem jelenik meg a Donald Trump elnökké avatási ünnepségén. Ez idő alatt a lengyel elnök a davos-i Gazdasági Fórumon lesz – jelentette be közleményében az elnöki kancellária. A Fórumra január 20. és 24. között kerül sor.

Donald Trumpot január 20-án iktatják be Washingtonban, ahol azonban sokan mások ott lesznek.

Például Mateusz Morawiecki, Lengyelország volt miniszterelnöke, aki december közepén jelentette be a megválasztott elnök meghívását. Az eskütételen részt vesz a francia szélsőjobboldali Eric Zemmour, Javier Milei argentin vezető és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is. Valószínűleg Jair Bolsonaro volt brazil elnök is ott lesz a ceremónián – sorolta a Wiadomosci.

Olaszországot és Magyarországot Giorgia Meloni illetve Orbán Viktor képviseli. Donald Trump Hszi Csin-ping kínai vezetőt is meghívta a ceremóniára, de nem valószínű, hogy részt vesz az eseményen.

Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke

Egyesült Államok alkotmányának 1933-ban ratifikált 20. kiegészítése szerint az új elnök hivatali ideje helyi idő szerint január 20-án délben kezdődik.

A republikánus elnökjelölt novemberben az amerikai választáson 312 elektori szavazatot szerzett, riválisa, a Demokrata Pártból Kamala Harris 226 szavazatot kapott.