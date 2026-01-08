A decemberi adatok szerint a II. kerület 19,8 százalékos keresettséggel az első helyre lépett, míg a XIII. kerület 17,7 százalékkal a második helyre került. A harmadik helyet továbbra is stabilan Újbuda, vagyis a XI. kerület foglalja el 16,3 százalékkal, amely egész évben kiegyensúlyozott keresletet mutatott.

Az adatok alapján a decemberi átrendeződés nem a XIII. kerület gyengülését, hanem a vásárlói fókusz ideiglenes eltolódását jelzi. Míg az év nagy részében a jó bérbeadhatóságú, befektetési szempontból erős lokációk domináltak, év végére felértékelődtek az életviteli célú döntések, ami most egy másik nagy presztízsű városrészeknek, a II. kerületnek kedvezett. Ezzel párhuzamosan a belső pesti kerületek keresettsége az év második felében mérséklődött és kiegyenlítettebbé vált, ami a befektetői aktivitás csökkenését igazolja vissza.

„Az év végi időszakban érezhetően erősödött az árérzékenység is a lakáskeresletben. A XIII. kerületben 2025 során végig a fővárosi átlag felett alakultak a négyzetméterárak. Az Otthon Start által folyamatosan fűtött piacon az érdeklődők egy része év végére a kedvezőbb ár-érték arányú kerületek felé fordult, így felértékelődtek azok a városrészek, ahol hasonló műszaki és lokációs minőség kedvezőbb áron érhető el” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A mostani mozgás tehát nem trendfordulót, hanem szezonális korrekciót jelez. Év végén rendszeresen átalakul a kereslet szerkezete: kevesebb a befektető, több a tudatos, hosszú távra tervező vevő. Ez átmenetileg átrendezheti a sorrendet, de a korábbi trendek alapján továbbra is az évek óta legnépszerűbb kerületek adják a budapesti lakáspiac gerincét.