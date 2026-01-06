Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – erre hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a múlt január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Látványos az ugrás a támogatott lakáshiteleknél

Az Otthon Start dominanciáját jól mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

novemberben 222,6 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelről kötöttek szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók,

ami a teljes volumen több mint négyötödét adta. Az első tizenegy hónapban pedig – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – már bő 688 milliárd forint támogatott lakáshitelt vett fel a lakosság, ami 40 százalékát adta az összes új szerződésnek: 2024 hasonló időszakában még a lakáshitelek valamivel több mint negyedéhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás.

A személyi kölcsönöket is viszik, ám a munkáshitelnél mélypont jött

A személyi hiteleknél ezúttal elmaradt a csúcsdöntés, de a novemberben megkötött, 95,7 milliárd forintnyi új szerződés változatlanul erős keresletre utal. A babaváró hitel iránti érdeklődésen viszont úgy tűnik, nem segít nagyot az új támogatott lakáshitel megjelenése: a gyermekvállalásra készülő házaspárokat célzó konstrukcióból 20,4 milliárd forint értékben értékesítettek a bankok. A tavaly január óta elérhető munkáshitel pedig mélypontra jutott novemberre: itt összesen 8,55 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki az MNB, amire eddig még nem volt példa.

A lakossági hitelpiacon sorra dőlnek a rekordok

Az Otthon Start hitel megjelenése, illetve a személyi kölcsönök iránti erős kereslet nyomán sorban dőlnek az eddigi rekordok a lakossági hitelpiacon. Így például a lakáshiteleknél november végén már 1701,2 milliárd forintnál járt az új szerződések összege, ami amellett, hogy 37,8 százalékos ugrást tükröz a megelőző év azonos időszakához képest, a 2024-es, egész éves teljesítményt is bőven meghaladta. A személyi kölcsönöknél hasonló a helyzet: itt az új szerződések összege már 1031,3 milliárd forintnál járt, ami 36,6 százalékos növekedést jelent éves alapon, közölték.