A Budapest100 ereje közösségeiben rejlik, amelyre idén különösen szükség van, mert a kultúrafinanszírozás nehézségei a fesztivált sem kerülték el. Korábbi támogatásaik jelentősen csökkentek, és új lehetőségek is csak korlátozottan nyíltak előttük. Ha te is fontosnak tartod, hogy idén is megünnepeljük a város közösségeit és épített örökségét egy ingyenesen látogatható fesztivál keretében, támogasd a Budapest100-at