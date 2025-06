Az OpenAI ChatGPT szolgáltatása jelenleg néhány felhasználó számára nem elérhető. A platform kedd reggel óta teljesítményproblémákkal küzd, és a chatbot ennyit választolt az elküldött üzenetekre:

Hmm... úgy tűnik, valami elromlott.

A The Verge hírportál arról számolt be, hogy a problémák hajnali 3 óra körül kezdődtek, és világszerte több országot is érintenek.

Az OpenAI azóta a következő üzenetet tette közzé oldalán:

Azonosítottuk a szolgáltatásokban megemelkedett hibákat és problémát kiváltó okokat. Dolgozunk a hiba elhárításán

– írja a vállalat.

Néhány felhasználó el tudja érni a ChatGPT-t, de ők is úgy érzékelik: a szolgáltatás lassú, és a szokásosnál sokkal tovább tart a válaszadás. Másoknak továbbra is gondtalanul működik a program, így űgy tűnik, a hiba nem minden felhasználót érint.

Eközben a Perplexity, az OpenAI modellekre épülő AI keresőmotor is üzemzavarokat tapasztal. A Downdetector adatai szerint ezek a problémák reggel hét órakor kezdődtek, és valószínűsíthető, hogy összefüggenek az OpenAI rendszereinek akadozásával.