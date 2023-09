Aki vízparti ingatlant keres, a part jellegzetességei miatt a tó déli partjának településein járhat nagyobb szerencsével, akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. A Duna House idei első nyolc hónapjának tranzakciós adatai megerősítik a balatoni ingatlanpiacra jellemző trendet, fej-fej mellett halad a népszerűségi versenyben a tó északi és a déli partjának központja – ismertette a Magyar Nemzet megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Kifejtette, a közvetlen partszakasszal rendelkező balatoni települések listáját az északi parton a központnak számító Balatonfüred vezeti, a déli parton pedig Siófok. További népszerű települések még az északi parton Alsóörs, Balatonalmádi, Csopak és Tihany. Ezeken a területeken főként a 200 millió forint feletti ingatlanokra van kereslet, legyen az családi ház vagy nagyobb lakás.

A part közelsége fontos szempont

Az idei évben azonban elmondható, hogy az ügyfelek számára fontosabbá vált a lokáció, vagyis a parthoz való közelség, mint a panoráma. Javában a modern, energetikailag korszerűbb ingatlanokat keresik az északi part településein, a megfizethető és hozzáértő szakemberek hiányában nagyon alacsony a vásárlók felújítási kedve.

A nyaralót kereső érdeklődők aránya itt is körülbelül a harmadára csökkent.

A déli parton népszerű még Zamárdi, Balatonföldvár és Szántód is. Benedikt Károly megjegyezte, ez az oldal mindig is alacsonyabb négyzetméterárakon kínálta ingatlanjait, mint az északi, továbbá ingatlanérték tekintetében is elmondható, hogy az északi part viszi a prímet. A déli területeken a négyzetméterárakat vizsgálva stagnálás, enyhe áremelkedés tapasztalható, az érdeklődők főként a kisebb értékű ingatlanokat keresik.

Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont stratégiai partnere szerint szembetűnő, hogy eltűntek a piacról a konkrét célok nélkül nézelődő vásárlók, és mostanra a határozott vételi szándékú vevők vannak jelen a piacon. Ők zömében zárt kertű ingatlanokat keresnek, kedveltek a kisebb értékű falusi családi házak, valamint a Balaton-felvidéki külterületi, zártkerti (besorolású) pincenyaralók.

Nőtt a kínálat

A kínálatnövekedés mindkét parton jellemző, a délin azonban két új trend is megjelent, erről Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója számolt be a Magyar Nemzetnek.

A vásárlók a Balaton északi területéhez hasonlóan itt is az olcsóbb, használt ingatlanokat keresik, valamint érdeklődést mutatnak az olyan a helyek iránt is, ahova rendszámmal rendelkező lakókocsit is el lehet helyezni.

Ezek mellett megjelent az érdeklődés az olyan nagyobb, legalább 1500 négyzetméteres földterületek iránt, amelyek egy friss jogszabályváltozás nyomán tanyákká minősíthetők, így pedig a korábbi három helyett harminc százalékban beépíthetők.

Szembetűnő még, hogy a drágábbnak számító északi parton nem jellemző az alku vagy csak alig pár százezret sikerül faragni a vételárból, addig a déli parton az új építéseknél minimális, de a használtaknál akár 15-20 százalékos alku is előfordulhat.