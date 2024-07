Gondolkodás nélkül szórta a pénzt 2018-2022 között a vízilabda-szövetség – olvasható a 24.hu cikkében. A cikk szerint az MVLSZ 2019-ben 219 ezer euró plusz áfáért (mostani árfolyamon 93 millió forint) vásárolt meg egy használt, 42 üléses Mercedes turistabuszt, amelyet később bérbe adott a baranyai Horváth és Társa Kft.-nek üzemeltetésre, karbantartásra és tárolásra, kilométerenként 50 forintért.

Az nem derült ki, hogy a Vári Attila vezette szövetségnek miért volt szüksége erre a buszra, hiszen a Volánbusz a szövetség partnereként ingyen szállította őket.

A vízilabda-szövetség 2020-2022 között mintegy nettó 378 millió forintért vásárolt sportfelszereléseket a Breitling Sport Kft.-től. A 24.hu azt írja:

„A szövetség által meghatározott benchmark árakat figyelembe véve e beszerzések költsége 160 és 200 millió forint körül mozgott volna, így a szerződés nettó 178–218 millió forint többletköltséggel járt. A jelentésben megjegyzik, hogy

a Breitling Sport Kft.-vel 2020-ban kötött szerződés árlistájában egyes ruhadarabokra a kedvezményes ár magasabb volt, mint a termék normál ára.

A vizsgálatot lefolytató cég arra jutott, hogy az így beszerzett sportruházat átlagosan 152 százalékkal került többe, mint a benchmarkban szereplő árak”.

A meccseken hordott úszónadrág 20 ezer forintba került az előző vezetés idején, ez most már csak 13 ezer. S ha ez még nem lenne elég, a szövetségnek nemcsak a ruhákért kellett perkálnia, hanem azok tárolásáért is havi 100 ezer forintot. Ám a Madaras Norbert vezette új vezetőség megszüntette ezt a szerződést is.