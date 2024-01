ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Nemcsak. hogy megmarad, még olcsóbb is lesz a Budapest-bérlet ezzel a címmel írtuk meg nem sokkal ezelőtt, hogy megállapodás született Lázár János építési és közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester között a Budapest-bérletről. Ez is fontos, de az is, hogy a bérlet olcsóbb lesz. 9500 forint helyett 8590.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár azonban emellett sem ment el szó nélkül. Posztjában elsőként emlékeztet arra, hogy a járatritkításokat sikerült megakadályozni, most a budapesti közvélemény felháborodása nyomán a Budapest-bérletet is sikerült megvédeni.

Amikor ez az egész üzengetés elkezdődött, az első perctől azt képviseltem: a közlekedési miniszter ne a hódmezővásárhelyi rádió stúdiójából odavetett mondatokkal szóljon be a budapestieknek, a főpolgármester pedig ne a Facebookon üzengessen a kormánynak, hanem Lázár János és Karácsony Gergely üljenek tárgyalóasztalhoz.

Hozzátette, számos részlet tisztázásra szorul még:

Mi lesz március elsejétől a jegyekkel?

Érvényesek lesznek a BKK-vonaljegyek, gyűjtőjegyek, 24 órás jegyek, 30 és 90 perces jegyek a héveken és a kék Volánbuszokon?

Mi lesz a közös forgalomirányítással és utastájékoztatással, maradnak a BKK felügyelete alatt ezek a járatok?

Szerinte Budapest tömegközlekedése, pont az ilyen részleteken áll vagy bukik.

Az árcsökkentésnek mindenki örül – nyomatékosította írásában a Vitézy Dávid, hisz a közösségi közlekedés a mainál is megfizethetőbb lesz az olcsóbb bérleteknek köszönhetően, de felelős szakemberként neki muszáj – tette hozzá.

Szerinte, alsó hangon 20 milliárd forintos éves, tartós bevételkiesést jelent mindaz, amit Lázár János és Karácsony Gergely az elmúlt 24 órában bejelentett. Ez körülbelül az összes fővárosi jegybevétel egyharmadának elvesztésének felel meg márciustól rendszerszinten.

Vitézy sorra vette az új tarifarendszert, amiből kiszámolta a fentieket:

Mindazoknak, akik az agglomerációból ingáztak, 50 százalékkal kevesebb, 19 ezer forint helyett 9450 lesz a havi bejárás költsége amiatt, mert elég nekik vármegyebérletet vásárolni.

Minden budapesti és agglomerációs diáknak, az egyetemistákat is beleértve, a 3450 forintos BKK havibérlet helyett elég lesz 945 forintért venni diák havi vármegyebérletet, ez 72 százalékos spórolás a budapesti diákoknak, 79 százalékos az agglomerációból ingázóknak, akiknek eleve eddig is volt vármegyebérletük.

Minden budapesti 500 forinttal olcsóbban kapja a bérletet, 8950 forintért, 5 százalékkal olcsóbban, hogy ne mindenki menjen a MÁV-hoz vármegyebérletet váltani, bár havi egyetlen agglomerációs kiruccanásnál ez már jobban megéri majd.

Mindez nem elszámolási kérdés, nem attól függ, hogy a MÁV és a BKK hogyan osztja fel a vármegyebérlet-bevételeket, hanem összességében ennyivel csökken a jegyárbevétel a szolgáltatóknál együttesen – mutatott rá.

Hozzátette, ez a kieső bevétel szabad szemmel is látszik, és hiányozni fog a közösségi közlekedés költségvetéséből, ha nem pótolják vissza. Ha ez nem történik meg, a budapesti közösségi közlekedés minősége fogja a kárát látni ekkora forráskivonásnak, ahogy ezt a vármegyebérletek bevezetése kapcsán a MÁV-nál már láttuk 2023-ban – fogalmazott.