Hatalmas üzemanyagár-drágulás jöhet, ha az egyre jobban kiszélesedő közel-keleti konfliktus részeként az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók támadásai ellehetetlenítik a vörös-tengeri kereskedelmi hajózást, és zavart okoznak egy teljes kontinens ellátási láncaiban – mondta Santo Martin, a Makronóm Intézet vezető elemzője az Indexnek. Ha a Hormuzi-szorost lezárják, ahol a teljes kőolajpiac 20 százaléka halad át, akkor akár 70-80 százalékos áremelkedéssel is lehet számolni.

Santo Martin a többi elemzővel párhuzamosan hangsúlyozta, hogy erre a forgatókönyvre jelenleg nem számít. Körvonalazódnak azonban reálisabb, az árakat a Hormuzi-szoros lezárásához képest kisebb mértékben növelő kockázatok. A közgazdász szerint a nagyobb kockázatot azonban az jelenti, ha a konfliktus továbbterjed a Perzsa-öbölbölre is, ahol a globális tengeri kőolaj-kereskedelem 20-30 százaléka halad át.

Kétségtelenül az európai finomítók szenvedik el leginkább az esetleges áramelkedéseket

– vélte Santo Martin. Jelenleg kevesebb közel-keleti nyersolaj érkezik Európába, a mennyiség az októberi 1,07 millió hordóról decemberben közel felére, mintegy 570 ezer hordóra csökkent – napi szinten – tette hozzá.

Európára és Magyarországra elérhetnek a hatások közvetlenül is.

A Szuezi-csatornán át közlekedő hajók az ukrajnai háború óta nagyobb stratégiai jelentőségre tettek szert, mivel az Oroszország elleni szankciók miatt Európa jobban függ a Közel-Keletről származó olajtól, amely a világ nyersolajának egyharmadát biztosítja – mutatott rá a szakértő.

Ugyanakkor a drágulás érint más árucikkek, például a kávé, a szójabab, a nikkel és a pálmaolaj árát is, mivel a nem olajtermékek globális tengeri kereskedelmi forgalmának mintegy 12 százaléka a Szuezi-csatornán keresztül bonyolódik. Az Oxford Economics számításai szerint a konténerszállítási árak további növekedése egy év múlva 0,6 százalékponttal növelné az inflációt – jelezte Santo Martin.

Mint ahogy a Tesla berlini és a Volvo genti gyára is ideiglenes leállást jelentett be a meghosszabbodott szállítási menetidő miatti alkatrészhiányra hivatkozva, úgy az ellátási hiányban érintett esztergomi Suzuki-gyár is leállította egyes modellek gyártását a január 15. és 21. közötti héten – emlékeztetett Santo Martin. Hozzátette, a támadások óta jelentősen megugrottak a biztosítási és szállítási költségek, miután a Shell és a BP olajipari óriásvállalat is megerősítette, hogy tartályhajóik elkerülik a Vörös-tengert, amely rövid távon legalább 5-10 százalékos áremelkedést generál.