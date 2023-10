Háromszor annyi magyar turista fogja Zanzibáron köszönteni az új évet, mint az ideit. Sokan foglalták le tavaly az immár Budapestről is közvetlen járattal elérhető Ománt. Mindkét országba elsősorban párok utaznak, családdal más úti célok kerültek fel a toplista élére. Többszörösére nőtt az egy hétnél hosszabb utazást tervezők száma – számolt be róla a Világgazdaság.

A karácsony és szilveszter környékére tervezett utazásokra most korábban kezdtek el ajánlatokat kérni a tengerparti ünneplést tervezők az Invia.hu online utazásközvetítőjének adatai alapján. Egyiptom, Törökország és a Kanári-szigetek az örök kedvencek egész évben: az őszi hónapokban ide foglalt utazások volumene 27-48 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Hosszabb és távoli üdülésre vágynak a magyarok

A hideg évszakokat általában nézve – októbertől áprilisig – Egyiptom, Törökország és a Kanári-szigetek mellett Zanzibár, valamint az Egyesült Arab Emirátusok versenyeznek a dobogós helyekért. Az ilyenkor utazók 55 százaléka a 40-59 éves korosztályból kerül ki. A legtöbben pénteken és vasárnap kelnek útra, a legkevesebben pedig hétfőn.

Csökkent a rövidebb, és többszörösére nőtt a 9, 11 és 15 napos üdüléseket választók száma.

Az őszi-téli időszakban a többség 8-9 napot tölt távol, és ezekre a napokra az utazások 76 százalékában választanak all inclusive vagy ultra all inclusive ellátást. Láthatóan az utazás mellett döntő közönség nemcsak az enyhe időjárás, a nyári hangulat, a hosszabb nappalok és az új élmények miatt választja az egzotikus úti célokat, hanem a valódi kiszakadás, a napi teendőlistáktól való, igazi elszakadás lehetősége is egyre fontosabb.