Vlagyimir Putyin szenteste, az ortodox karácsony alkalmából mondott beszédében mondhatni szintet lépett: az orosz elnök szerint az ország katonái nem pusztán fegyveres konfliktusban vesznek részt, hanem „a haza, az igazság és a lelki értékek védelmében”

teljesítik ezt a szent küldetést.

Putyin a Győztes Szent György templomban tartott mise után gratulált Krisztus születéséhez, a jelenlévő fiatalabb korosztályhoz szólva úgy fogalmazott, hogy méltán lehetnek büszkék a szüleikre, különösen, akik a fronton teljesítenek szolgálatot:

gyakran nevezzük az Urat Megváltónknak, mert azért jött a földre, hogy minden embert megmentsen. Tehát a katonák, Oroszország katonái, mindig ezt a küldetést teljesítik, mintha az Úr megbízta volna őket – megvédeni a Hazát, megmenteni a Hazát és népét.

Az orosz elnök szavai szerint az orosz katonák erkölcsi fölényben vannak, mert nem hódításért, hanem „az igazság helyreállításáért” harcolnak. A beszédben hangsúlyosan megjelent az egység és a kitartás motívuma is, miközben Putyin egyáltalán nem tett utalásokat a háború lehetséges lezárására - a győzelemről viszont hangsúlyosan beszélt.

Maduro: a görbe tükör

Míg Putyin a szeretet ünnepén is pörgeti a háborús narratívát, a Kreml-propaganda — ami mostanra már átcsapott önironikus cinizmusba — egy másik zászlóvivő sztorit emleget: Nicolás Maduro elrablását.

Több befolyásos kommentátor szerint is az amerikai fellépés éles kontrasztot mutat azzal, ahogyan Oroszország 2022 februárjában indította meg az Ukrajna elleni inváziót. Akkor Moszkva egyik nem titkolt célja az volt, hogy rövid időn belül megbuktassa az ukrán politikai vezetést, élén Volodimir Zelenszkijjel.

Egy háborúpárti blogger nem kertelt:

Az amerikaiak elrabolták Madurót. Mi mit csináltunk? Elhoztunk egy mosómedvét Herszonból.

A megjegyzés a 2022 novemberi herszoni visszavonulásra utal, amikor az orosz csapatok a város elhagyásakor a helyi állatkertből több állatot, köztük egy mosómedvét is magukkal vittek. Az eset azóta az orosz online térben a hadművelet egyik groteszk szimbólumává vált.

Medvegyev nem zárja ki, hogy a „neonáci” német kancellárt is elrabolják – Berlin keményen visszaszólt Moszkvának A volt elnök, Putyin csereszabatos megmondóembere a caracasi eseményekre hivatkozva beszélt „elrablási forgatókönyvekről”, miközben kétségbe vonta Nicolás Maduro letartóztatásának jogosságát is. >>>

A venezuelai események kapcsán nemcsak gúnyos megjegyzések jelentek meg, hanem kifejezetten éles bírálatok is az orosz katonai és politikai vezetés felé. A népszerű, kifejezetten háborúpárti Telegram-csatorna szerzője azt írta:

„Ha a következő ‘különleges katonai műveletet’ a katonai és politikai vezetés eltávolítása nélkül, a testvéri nemzetekről alkotott naiv elképzelésekkel indítjátok el,

akkor kib***ott idióták vagytok, és az utódaitok átkozni fognak benneteket.

Más bloggerek az ellenzéki Moscow Times gyűjtése szerint azt emelték ki, hogy az amerikai akció gyorsasága és egyértelmű célja – a politikai vezető elfogása – pontosan az, ami az ukrajnai invázió kezdetén hiányzott az orosz stratégiából.

Lehet, hogy nem tudják legyőzni Amerikát...

A vitába bekapcsolódott Alekszandr Dugin is, aki továbbra is a konfliktus eszkalációját sürgeti. A sajtóban olykor Putyin kedvenc filozófusának, sőt agyának nevezett Dugin azt is mondja, hogy az ukrajnai háborút „semmilyen körülmények között sem szabad leállítani” legalábbis addig, amíg Oroszország nem éri el a teljes győzelmet.

„Nézzük csak Venezuelát. Ha most nem pusztítjuk el az ellenségeinket, holnap ők fognak elpusztítani minket – vagy akár ma.”

Dugin szerint Oroszországnak fel kell készülnie arra is, hogy a konfliktus közvetlen összecsapássá váljon az Egyesült Államokkal:

Lehet, hogy nem tudjuk legyőzni Amerikát, de képesek leszünk megvédeni magunkat.

Más orosz katonai bloggerek, akik szintén nagy követőtáborral rendelkeznek, amellett, hogy rendszeresen kritizálják Oroszország háborúját – leginkább annak dinamikáját, ezúttal szintén párhuzamba állítják a mostani amerikai műveletet és Oroszország 2022 februári sikertelen kísérletét Volodimir Zelenszkij kormányának elmozdítására.

Az amerikaiaknak könnyű, az oroszok „félelmetes ellenséggel” harcolnak

„A Venezuelából közzétett felvételek alapján ítélve az amerikai erők semmilyen ellenállásba nem ütköztek sem a levegőben, sem a földön. El sem tudom képzelni, hogy orosz helikopterek szabadon repülnének Kijev felett. Ukrajna nyolc éve készült egy háborúra Oroszországgal, míg Venezuela inkább katonai parádék rendezésével töltött el éveket” – írta az egyik Kreml-párti háborús tudósító több mint félmillió Telegram-követőjének.

„Ma egy olyan ellenséggel harcolunk, amely önmagában is félelmetes, és példátlan támogatást élvez – utalva Ukrajnára. „2022-ben mi leginkább a saját gereblyénkbe botlottunk” – folytatta. „De a világ még mindig tele van olyan példákkal, amelyekből tanulni lehet.”

Egy ismert szélsőjobboldali és nem kevésbé háborúpárti blogger pedig azért kelt ki, hogy nem kellene az amerikai hadművelet bagatellizálni:

„Azt állítani, hogy az egész caracasi hadművelet ostobaság volt, és hogy Oroszország sokkal jobban is teljesíthetne, ha megkapná a parancsot… nyers, mellkasdöngető hazafiság” – írta.

„Egyértelmű, hogy senki sem bízza a hadseregre [Zelenszkij] elrablását. Sokkal nagyobb hasznára válik jelenlegi szerepében, mint a [moszkvai] Lefortovo börtönben” – fűzte hozzá.