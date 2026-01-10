A Truth Social-ön jelentette be Donald Trump, hogy egy évre 10 százalékos hitelkártya-kamatplafont fog bevezetni – írta a Business Insider.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott,

„többé nem hagyjuk, hogy az amerikai lakosságot átverjék a hitelkártya-társaságok, amelyek 20-30 százalékos, vagy akár magasabb kamatlábakat számítanak fel, ami akadálytalanul emelkedett a Joe Biden-adminisztráció alatt” .

Hozzátette, hogy a január 20-i dátum véletlenül esik egy be a „történelmi és nagyon sikeres Trump-adminisztráció egyéves évfordulójával.”

Az elnök nem vezethet be egyoldalúan ilyen korlátozást, ehhez a Kongresszus jóváhagyása kellene.

A Kongresszusban korábban megtörtént hasonló erőfeszítések eddig még soha nem váltak törvényerőre.

A Chase és a Citi képviselői, a Bank Policy Institute, az American Bankers Association, a Consumer Bankers Association, a Financial Services Forum és a Independent Community Bankers of America „osztja az elnök azon célját, hogy segítsenek az amerikaiaknak megfizethetőbb hitelekhez jutni”.

„Ugyanakkor a bizonyítékok azt mutatják, hogy a 10 százalékos kamatplafon csökkentené a hitelek elérhetőségét, és katasztrofális lenne az amerikai családok és kisvállalkozások milliói számára, akik hitelkártyáikra támaszkodnak” – olvasható a közös nyilatkozatban. „Ha életbe lép, ez a korlátozás csak a kevésbé szabályozott, költségesebb alternatívák felé terelné a fogyasztókat.”

Trump bejelentése órákkal azután érkezett, hogy Bernie Sanders szenátor bírálta az elnököt X-szel kapcsolatban, amiért még nem nyújtott be javaslatot a hitelkártya-kamatlábak korlátozására – ezt az ígéretet Trump a 2024-es újraválasztási kampánya során tette.