A Primarknak jelenleg több mint 440 üzlete van a világ 17 piacán, amelyből hat – Szlovénia, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és május 28-tól Magyarország is – Közép-Kelet Európában található. A dublini székhelyű divatüzletlánc világszerte 80 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A kiskereskedelmi vállalat célja, hogy 2026 végéig 530 üzlettel büszkélkedhessenek.

Az alacsony árai miatt külföldön is nagy népszerűségnek örvendő Primark kedden nyitja meg első magyarországi üzletét, méghozzá Budapesten az Aréna Mall bevásárlóközpontban. Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője a nyitást megelőző napon egy sajtóbejárás keretében elmondta, hogy

a magyarországi üzlet egy 8 millió eurós beruházás eredménye, amellyel 180 új munkahelyet teremtettek.

A boltban bárki találhat kedvére való terméket, ugyanis a kínálat igencsak széles – stílusos ruhákon át az alsóneműig minden megtalálható a Primark polcain, illetve a kiegészítőkből, bőrápolási terméketekből és lakberendezési árucikkekből sincs hiány. A nőknek szánt kínálatban az „Edit” részlegen találhatók magasabb szinten kivitelezett és divatosabb ruhadarabok is.

Az üzlet 3100 négyzetméteren helyezkedik el az Arena Mall első emeletén. A bolt bejáratánál egy úgynevezett „trend room” fogadja a vásárlókat, ahol figyelemfelkeltő ruházati cikkek kiállításával igyekeznek becsalogatni a potenciális vevőket. Az üzletben 22 darab tágas próbafülkét helyeztek el, méretüket pedig a családokra tervezték.

+20 Indulhat a roham a Primarkba: nevetséges árakkal várják a vásárlókat Fotó: Hartl Nagy Tamás / Economx

Fókuszban a fenntarthatóság

A Primark a fenntartható fejlődésben hisz, amit az árucikkeken feltüntetett címkéken is hangsúlyoznak. A 2021 szeptemberében elindított Primark Cares stratégia meghatározza a kiskereskedő három pilléren – a terméken, a bolygón és az embereken – alapuló, 2030-ig terjedő kötelezettségvállalásait. Az első pillér a megfizethető, tartós ruhákra utal, amelyek újrahasznosítható anyagból készülnek. A bolygó pillér alatt azt értik, hogy 2030-ra 50 százalékkal szeretnék csökkenteni a széndioxid kibocsátást, az utolsó pillér pedig arra utal, hogy kitűzött célként az összes munkavállaló számára tisztes megélhetést biztosíthassanak, illetve előmozdíthassák a nők esélyegyenlőségét.

Egy jelentős előrelépést követően jelenleg a termékeik 55 százaléka újrahasznosított anyagból vagy fenntartható forrásból származik. Ezt az arányt 2030-ig 100 százalékra szeretnék feltornászni.

Olcsó sminkek és zenekaros pólók

A licenszelt termékek is bőven jelen vannak az üzletben, ezek közül is a legnépszerűbbek a Stitch termékek, de nagy sikert szoktak még aratni a Netflixes, Pókemberes és a Hello Kitty-s árucikkek is. A zenekarok szerelmeseinek is kedvezhet a kínálat, ugyanis számos zenész és együttes nevével ellátott ruhába is könnyen belefuthatunk.

A hétköznapi viseletre készült ruhák – mint az alsónemű, pizsama és zokni – a napi forgalmuk több mint felét teszik ki.

Kozmetikai és bőrápolási termékek is felfértek a Primark polcaira. Itt fontos kiemelni, hogy a kozmetikumokat semmilyen módon nem tesztelték állatokon, amiért az állatok elleni erőszakkal foglalkozó szervezet, a Leaping Bunny Program által kiadott minősítést is megkapták. A kozmetikai termékek mellett várhatóan nagy sikert fognak aratni a színes és olcsó fürdőbombák is.

A legdrágább terméktől sem fakad sírva a pénztárcánk

Ha a lakásunkat dobnánk fel néhány kiegészítővel, akkor sem nyúlunk mellé a Primarkkal, ugyanis rengeteg lakberendezési termék áll rendelkezésünkre.

A legkisebbekre is gondolt a divatüzletlánc, ugyanis a gyermek részlegen számos kisméretű ruhát árulnak még az újszülöttek számára is. A családokat azzal igyekszik segíteni a vállalat, hogy több mint 100 termékcsoportnak csökkentették az árát, ezért is olcsóbbak a gyermekeknek szánt termékek – így akár 700 forintért is vásárolhatunk rövidnadrágot. A legnépszerűbb termékek általában a zoknik, a legdrágább termék pedig a bőrönd, amit 22 ezer forintért lehet megvenni.

A kedvező árú termékekért azonban kénytelenek leszünk ellátogatni az üzletbe, ugyanis Magyarországon egyelőre nem érhető el webshop, de a Primark weboldalán megtalálható minden termék, árral ellátva – mondta Maciej Podwojski értékesítési igazgató.

A színvonal miatt viszont nem kell aggódni, az értékesítési igazgató szerint ugyanaz a minőség és ár érhető el itthon, mint bárhol máshol a nyugati üzletekben. Egy nagy csehországi logisztikai központból szolgálják ki a közép-kelet-európai, németországi és az ausztriai üzleteket is.

Maciej Podwojski számít arra, hogy olyan országokból is érkeznek majd vásárlók, ahol még nincs jelen a Primark, de a legnagyobb fókusz a magyar vásárlókon van. Az üzletlánc egyébként az egyszerűségre is épül, amit a kerekített árak is tükröznek, ugyanis minden termék ára kerek összegre végződik.