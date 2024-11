Vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján Magyar Péter első körben lejátszott egy hangfelvételt, amelyen volt párja, Vogel Evelin elismeri, hogy 30 millió forintot követel a Tisza párttól a hallgatásáért.

A nyár végén tudták meg, hogy Vogel mindenben megállapodott Kubatov Gáborral, a Fidesz alelnökével, és a hallgatásáért egy belvárosi lakást és több millió forintot biztosítanak – idézi az Index a pártvezető szavait.

Magyar Péter közölte, hogy elérkezett az idő: feljelenti Vogel Evelint.

„Rogán Antalé a piszkos munka”

A sajtótájékoztató azonban nem a magánéleti konfliktusokról szólt, hanem arról, hogy – Magyar Péter állítása szerint – már áprilisban megkeresték a hazai titkosszolgálat vezetői, eszerint „kiemelt erőkkel dolgozik az Alkotmányvédelmi Hivatal a Tisza Párt és Magyar Péter ellen”.

Rogán Antal egy magántitkosszolgálatot is üzemeltet, ők intézik a piszkos munkákat – fogalmazott Magyar.

Mint mondta, erről azóta több forrás és történés alapján is megbizonyosodtak, és például az is kiderült, hogy a munkatársait és családtagjait is számos módon megfigyelik, míg másokat megkerestek, megfenyegettek vagy pénzt ajánlottak nekik belső információkért.

Konkrétumként említette, hogy több tízmillió forintot költöttek eddig a lejáratásukra, egy Objectiv nevű honlapot a jövő hét elején élesítettek volna manipulált anyagokkal. Az oldal jelenleg karbantartás alatt áll – számol be a Telex.

A mesterséges intelligenciával készülhetnek felvételek

A Tisza párt vezetője többek között azt is állítja, hogy a hatalom emberei egymilliárd forintot költöttek egy MI-alapú szoftverre, amelynek segítségével az eredeti nyilatkozataival kevert, lejárató felvételeket gyártanak, amit mindenféle fórumon, a hazai sajtóban, illetve az EU-ban is terjesztenének.

Magyar Péter a youtube-csatornáján "A magyar Watergate-botrány" címen közölt sajtótájékoztatón felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, Varga Mihály pénzügyminisztert és Orbán Viktor kormányfőt is, hogy „álljanak ki az emberek elé” .

Jelezte, nem fog megijedni, akármilyen eszközt is vetnek be ellene.