Szlovákiában bevezetik a kötelező felelősségbiztosítást (povinné zmluvné poistenie) az e-rollerekre és elektromos kerékpárokra. Viszont több megválaszolatlan kérdés is felmerül az új törvénnyel kapcsolatban – írta a Paramater a TV Noviny alapján, hozzátéve, hogy egyre több olyan közúti baleset történik, amelyek során elektromos rollerrel közlekedők ütköznek. Ezért köteleznék az óránként 24 kilométernél nagyobb végsebességgel rendelkező e-rollerek, illetve az elektromos kerékpárok tulajdonosait, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek, mint ahogy az az autók és a motorkerékpárok esetében is érvényben van.

Szlovákiában a becslések szerint több mint 100 ezren használnak e-rollert vagy elektromos kerékpárt. Noha a felelősségbiztosítás már ezekre is vonatkozna, a pénzügyminisztérium szerint ezek a járművek nem is közlekedhetnének a közutakon.

A törvénnyel kapcsolatban egyéb kérdések is felmerülnek: például adnak-e majd ki rendszámokat az e-rollerekre, és ha igen, akkor ez kinek a kompetenciája lesz. Ugyancsak nem tudni, hogy milyen módon fogják majd ellenőrizni azt, hogy az adott járműre megkötötték-e a kötelező felelősségbiztosítást.

A terv szerint a törvény augusztus 1-én lép életbe.