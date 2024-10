Mint írja „Matteo Salvini megvédte Olaszország határait, ezzel az ország és polgárainak biztonságát, amikor nem engedte, hogy egy illegális migránsokat szállító hajó kikössön Olaszországban. Következmény: az olasz ügyészség hat év börtönt kért rá” – idézi Szijjártó Péter az egyik esetet, majd Ilaria Salisról ír, aki „Magyarországra jött egy banda tagjaként, hogy találomra járókelőket verjenek össze Budapest utcáin. Következmény: a baloldal az Európai Parlamentbe menekítette.”

Itt mindenkinek elment a józan esze? – teszi fel a külügyminiszter a kérdést.

Orbán Viktor szerint az EU mai menekültügyi rendszere nem működik, az EU-nak külső hot spotokat kellene létrehoznia, azaz a menedékkérőket nem az EU területén, hanem azon kívül gyűjtenék össze, majd bírálják el a kérelmeiket. A kormányfő az Európai Parlament utoljára lezajlott vitáján arra jutott, hogy a migráció a schengent is veszélyezteti, hiszen több tagállam is részleges határellenőrzést vezetett be. Emiatt létrehozná a schengeni csúcstalálkozókat, ahol a schengeni tagállamok vitatnák meg a közös ügyeiket, amit később nemzetközi szerződéssel intézményesítene is.

2015 óta többször vitázott a migráció kapcsán az Európai Parlamentben is, de az eddigi megoldások kudarcot vallottak.