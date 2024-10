(a cikkünk folyamatosan frissül)

A Facebook tanúsága szerint az eseményre nagy erőkkel készül Orbán Viktor, a történésekről a maga is posztolt a keddi nap folyamán. Manfred Weber, az egykoron Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt elnöke még tegnap is kritizálta Orbán Viktort egy sajtótájékoztatón, mert szerinte a júliusi diplomáciai útjai nem a békét, inkább a háború elnyújtását célozták, ami előrevetíti, hogy a magyar miniszterelnök kemény kérdéseknek néz elébe szerdán az Európai Parlament vitáján.

A liberális Renew EU képviselőcsoport nevében Valérie Heyer elnök kijelentette, a miniszterelnök felszólalásából nem lesz „Orbán show". A Zöldek nevében az Európai Parlamentben a magyar jogállamiság helyzetével foglalkozó német Tineke Strik is közölte, a Zöldek ellenzik, hogy Orbán Viktor felszólaljon az Európai Parlamentben.

Az EU Tanácsa soros elnökségét a tagállamok látják el a 2030-ig előre meghatározott érvényes sorrendben. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében az Európai Tanács rendes ülései zárják le. Magyarországnak másodszor a 2023. július 1. és 2024. december 31. közötti spanyol–belga–magyar „eutrió” keretében jutott a soros elnöki szerep.

„Az elnökség nem azt jelenti, hogy te vagy Európa főnöke.”

Erre figyelmeztette a váltás előtt Orbán Viktort az előző elnökséget betöltő belga kormány vezetője, Alexander De Croo. A júliusban kezdődő fél év az augusztusi nyári szünettel és a decemberi szabadságokkal rövidebb, kevesebb ülés jut erre az időszakra, és az európai parlamenti választásokat is már megtartották, az intézményi átalakulás éppen zajlik, ezt a magyar elnökség már nem tudja befolyásolni.

Hét fő területtel foglalkozik az elnökség:

a versenyképesség

és a védelmi ipar fejlesztése;

a migrációt visszafogó, EU-n kívüli országokkal kötött partnerségi megállapodások;

a „gazdaközpontú agrárpolitika”

és a felzárkóztatási (kohéziós) politika jövője

A célok közé került a demográfiai kihívások (mint a népességfogyás) kezelése is. Kiemelt cél még a bővítési folyamat felpörgetése a nyugat-balkáni irányba.

A Make Europe great again! jelmondat aktív és cselekvő elnökségre utal. Szimbolizálja, hogy együtt erősebbek vagyunk, mint külön. A jelmondat szerint Európa önálló globális szereplővé tud válni. Képes stratégiai érdekeit hatékonyan képviselni, nemcsak partnerekkel és szövetségesekkel együttműködve, de önállóan is, ha kell – fogalmazott korábban Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A mai napon elhangzó beszédet és a vitát az Economx nyomon követi.

„Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak”

A magyar kormányfő kezdetnek rögtön ébresztőt fújt Mario Draghit és Emmanuel Macron francia elnököt idézve. Emlékeztetett, hogy ez már a 2. magyar soros elnökség. A 2010-es évek elején is voltak válságok, akkor szembe kellett nézni az Arab Tavasz lecsengésével és a fukusimai katasztrófával. 2011-ben zárták le a horvát csatlakozást.

Ma azonban jóval nehezebb helyzetben van az unió.

Emlékeztetett arra is, hogy Ukrajnában most is háború dúl, súlyos konfliktusokkal szembesülünk Afrikában és a Közel-Keleten - amelyek mind magukban hordozzák az eszkaláció lehetőségét. Közben az illegális migráció pedig már a schengeni térség szétesésével fenyeget. Az EU pedig komoly versenyképességi lemaradással néz szembe.