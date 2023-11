Szeged-Rendező és Röszke országhatár közötti vasútvonal fejlesztésének keretében több mint 13 kilométer hosszan újult meg a vasúti pálya és annak környezete. A pálya átépítése tavaly nyáron fejeződött be, ennek köszönhetően a tehervonatok már 2022 augusztusa óta közlekedhetnek, átmenetileg továbbra is ez a vonal biztosítja a Budapest–Kelebia vasútvonal teljes kizárással járó fejlesztési időszakában a tranzit áruforgalom kerülő útvonalát, az észak-déli tengely vasúti árufuvarozási közlekedését.

Az eredetileg 2023. október 23-ra tervezett személyforgalmi indulást az akkori, a biztosítóberendezés telepítésével és üzembehelyezésével kapcsolatos vállalkozói hiányosságok miatt kellett elhalasztani.

A próbaüzem megkezdéséhez a hibalistában szereplő hiányosságokat pótolni kellett, és az engedélyeket be kellett szerezni.

Napi öt pár, azaz tíz járat lesz a két ország között, ebből négyet magyar, hatot szerb Uzsgyi motorvonat fog kiszolgálni.

A menetidő Szeged és Szabadka között mintegy másfél óra lesz a határrendészeti vizsgálatokkal együtt. Az első vonat Szegedről 5:19-kor indul és 7 órakor érkezik Szabadkára, Szabadkáról pedig 6:03-kor indul és 7:25-re érkezik Szegedre, ez biztosítja a reggeli hivatásforgalmat (munkába, iskolába járást). A menetrenddel így a Budapest-Nyugatiból 5:53-kor induló Napfény InterCityvel, illetve oda 21:07-kor érkező Napfény IC-vel akár egynapos vasúti utazás is tervezhető a fővárosból Szabadkára vagy Palicsra.

Az árak változóak:

Szeged Nagyállomástól Palicsig, illetve Szabadka végállomásig érvényes, teljesárú menetjegy ára 6,20 euro, azaz jelenlegi árfolyamon 2356 forintba kerül,

Szeged–Horgos, Szeged–Bácsszőlős, Szeged–Hajdújárás között 4,80 euroért, azaz mostani árfolyamon számolva 1824 forintért lehet utazni,

gyermekek 6 éves korukig ingyen utazhatnak, továbbá Magyarországon 15., Szerbiában 14. életévük betöltéséig féláron,

a vonatokra a rendelkezésre álló helyek mértékéig kerékpárjegy is váltható 2 euróért a vonat személyzetnél.

Az ország- és vármegyebérletek nemzetközi utazásra nem vehetők igénybe, azaz szerbiai úti cél esetén az országhatárig sem érvényesek, az ilyen bérletek tulajdonosainak utazásuk teljes hosszára érvényes menetjeggyel kell rendelkezniük. Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy a Magyarországon érvényes kedvezmények csak az országhatárig vehetők igénybe, így a szerbiai szakaszra például nyugdíjas utasainknak is jegyet kell váltaniuk.

Most már tényleg elindul a forgalom Szeged-Szabadka vasútvonalon Az ígéretek ellenére mégsem sikerült október 23-án újraindítani a Szeged-Szabadka vasútvonalat, most azonban úgy tűnik, tényleg elindul a forgalom. Szeged polgármestere kibukott. Bővebben >>>

A személyforgalom indulásával az utasok előtt is megnyílnak a felújított és újonnan kiépített állomások, utasforgalmi terek.

A beruházás keretében Röszke állomás teljesen átalakult, új akadálymentes magasperon épült, a peronokon új esőbeállókat létesítettek. Az utasmosdót is tartalmazó új utasforgalmi épület mellett 10 kerékpár tárolására alkalmas B+R és 4 normál és egy mozgáskorlátozott P+R parkolót is kialakítottak.

Szeged-Szentmihály településrészen, új, akadálymentes megálló létesült Szentmihálytelek néven biciklitárolókkal és autós parkolókkal. Szeged térségében mintegy 1408 méter hosszban zajvédő fal épült. A vasúti vonalszakaszon fény- és félsorompóval ellátott vasúti átkelők is épültek, épülnek.

A Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztését szolgáló beruházás 2025-ös teljes befejezéséig a környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak megfelelően továbbra is csökkentett sebességgel, csak 60 km/órával közlekedhetnek a tehervonatok, míg a személyvonatok sebessége a hátralévő kivitelezési feladatok megvalósításával emelhető több lépcsőben.