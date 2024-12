A magyar versenyhelyszínnek már 2024-ben be kellett volna kerülnie a naptárba, de ehelyett elhalasztották 2025-re, július utolsó hétvégéjére, 25-től 27-ig. Jelenleg azonban továbbra is erős kételyek és kérdések vannak ezzel kapcsolatban még most is, különösen a pályával, és a többi létesítménnyel kapcsolatos munkálatok miatt.

A Superbike világbajnokság kereskedelmi és televíziós jogait birtokló madridi Dorna cégnél szorosan követik a kialakult helyzetet, és már a lehetséges alternatív megoldásokat is keresik

– számolt be róla a GPOne.com, hozzátéve, hogy az egyik ilyen megoldás lehetne Barcelona, amely jelenleg nincs benne a jövő évi Superbike versenynaptárban és beugorhatna a magyarországi helyszín helyett, amennyiben nem erősítenék meg véglegesen a Balaton Parkot, mint fogadóképes versenyhelyszínt. Felmerült az a kérdés is, hogy marad-e a július végi időpont, vagy egy másik időablakot keresnek a naptárban az eseménynek.