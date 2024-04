Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Samsung Electronics mintegy 44 milliárd dollárra kívánja növelni texasi beruházásait. A legnagyobb dél-koreai vállalat az új kiadások nagy részét Taylor városa köré összpontosítja majd, ahol már most is építenek egy félvezetőgyártó létesítményt a meglévő üzemek közelében. A Samsung egy másik chipgyártó üzem és egy fejlett csomagolóközpont építését is tervezi.

Ha ez megvalósul, a megaberuházás győzelmet jelent a Biden-kormányzatnak, amely ösztönzőkkel és politikai támogatással próbálja rávenni a globális chipgyártókat, hogy az Egyesült Államok területén építsenek – írja a Bloomberg.

Washington azt tervezi, hogy több mint 6 milliárd dollárral támogatja a Samsungot, hogy segítse a texasi bővítést az eredetileg bejelentett projekten túl. A vállalat 2021-ben egy 17 milliárd dolláros projektet jelentett be Taylorban, egy meglévő üzem közelében, Austinban.

A függőben lévő bejelentés csak egy előzetes megállapodást jelent, amely még változhat, és még nem született végleges döntés. A Samsung és a Kereskedelmi Minisztérium hivatalos bejelentést még nem adott ki.