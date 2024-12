A globális pénzügyi szolgáltatási ágazatban a következő két évre vonatkozóan túlnyomórészt optimisták a döntéshozók, több mint 80 százalékuk bizakodóan nyilatkozott a közeljövő növekedési kilátásairól – derül ki a DLA Piper friss kutatásából, amelyet több mint 800 pénzügyi szolgáltató szervezet vezetője körében végeztek.

Ezt az optimizmust a digitális átalakulás, a mesterséges intelligencia (AI) és a fenntarthatósági erőfeszítések terén elért előrelépések vezérlik, ugyanakkor az optimizmust valamelyest árnyalják a folyamatosan bővülő, egyre komplexebb szabályozói környezetnek való megfeleléssel és az ESG-követelmények integrációjával kapcsolatos jelentős kihívások.

Kétélű kard

A válaszadók közel 90 százaléka számára a rendkívül komplex és széles körű szabályozás továbbra is az egyik legfőbb kihívás, közel háromnegyedük úgy véli, hogy a túlszabályozás sokszor akadályozza a szektorban az innovációt. Ezzel szemben a nyugat-európai és az APAC-országokbeli válaszadók jelentős része szerint a hatékony szabályozás akár kifejezetten elő is segítheti az innovációt. Az elmúlt két évben a kiberbiztonság és a pénzügyi bűnözés kockázatai jelentették a legjelentősebb szabályozási feladatokat, a megkérdezettek többsége szerint azonban ezek a kockázatok továbbra is nagyon jelentősek.

Bár a szabályozást gyakran tehernek tekintik, létfontosságú szerepet játszik a piaci integritás megőrzésében és a felelős innováció ösztönzésében. A kulcs a megfelelő egyensúly megteremtése – annak biztosítása, hogy a szabályozási keretek úgy kezeljék az újonnan felmerülő kockázatokat, hogy közben ne fojtsák el a pénzügyi szolgáltatások jövőjét meghatározó kreativitást és a technológiai fejlődést

– mondta Nemescsói András, a vállalat pénzügyi szabályozási területét vezető partner.

A válaszadók több mint 80 százaléka az ESG-t a szektor egyik meghatározó mozgatórugójának tekinti, ami a fenntarthatóság irányába történő jelentős és tényleges elmozdulást tükrözi. A szervezetek fele arra törekszik, hogy vezető szerepet töltsön be az ESG területén, ugyanakkor a döntéshozók több mint fele az elkövetkező két év jelentős kihívásaként tekint az ESG-követelményeknek való megfelelésre. Ezen aggodalmak oka elsősorban az ESG-követelményekkel kapcsolatos hiányosságok miatti reputációs kockázat, a szabályozás bonyolultsága, továbbá a fenntartható gyakorlatoknak az intézmények működésébe történő szerves integrálásával kapcsolatos kihívásai.

Így vélekednek az AI-ról

A megkérdezettek közel 90 százaléka úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia már az elkövetkező két évben alapvető változásokat fog eredményezni a szektorban, míg több mint 70 százalékuk a digitalizáció szerepét emeli ki a közeljövő fejleményeit befolyásoló tényezőként. A technológiai fejlődéssel kapcsolatos optimizmus mellett a válaszadók az árnyoldalt is megemlítették, a többségük a kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat a szektor kritikus kockázataként nevezte meg. A válaszadók háromnegyede úgy látja, hogy a szabályozók nehezen tudnak lépést tartani a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével, ami többek között az érintett szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán jelentős egyenlőtlenségeket eredményezhetnek a digitálisan kevésbé elérhető felhasználók esetében.

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia páratlan lehetőségeket kínál a pénzügyi szolgáltatási ágazat számára az innovációra, a hozzáférés bővítésére és az ügyfélélmény javítására. Ezeket az előrelépéseket világos szabályozási kerettel és prudens, de támogató felügyelettel kell segíteni a fenntartható és méltányos növekedés biztosítása érdekében

– mondta Szalbot Balázs, a DLA Piper Hungary pénzügyi szabályozási területének szenior ügyvédje.

Optimista a szektor

A felmérés szerint az egész ágazatot optimizmus jellemzi általában, a bankokat pedig különösképpen - a bizakodó hangulat az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában különösen erős. A válaszadók ezen várakozásukat elsősorban a digitális technológiák – különösen a mesterséges intelligencia – gyors fejlődésének, valamint az ágazat ESG-elvekhez való fokozódó igazodásának tulajdonítják. Egyes régiókban azonban a geopolitikai bizonytalanságok és a piaci volatilitás mérsékli ezt az optimizmust, valamint a túlzott szabályozással és az ESG-integráció összetettségével kapcsolatos aggodalmak.

A pénzügyi szolgáltatási ágazat a legnagyobb növekedési lehetőségeket a digitalizáció és az új technológiák egyre szélesebb körű bevezetésben, a mesterséges intelligenciának az innováció és a hatékonyság növelése érdekében történő alkalmazásában, továbbá a fenntartható pénzügyi és befektetési termékek fejlesztésében látja.