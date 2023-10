Szijjártó: Hiába a csábítás, mások is az oroszokkal dolgoznak együtt

Újabb nukleáris fűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül, ez idén már a harmadik szállítmány, így a jövőben is garantált a paksi atomerőmű működése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.