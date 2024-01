ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Fontos pillanathoz érkezett a Paks és Kalocsa térségében a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében létrejövő új Duna-híd építési projektje. Január 26-án megtörtént a közel egy kilométeres műtárgy mederhídján az utolsó pályalemez betonozása.

Ezzel a mai napon ténylegesen létrejött a kapcsolat a Duna bal és jobb partja között a Kalocsa-Paks Duna-híd által

– olvasható a Magyar Építőknek eljuttatott beszámolóban.

AZ ÁTADÁST KÖVETŐEN EZ A HÍD – FIGYELEMBE VÉVE A HÍDSZERKEZETEK TERVEZÉSI ÉLETTARTAMÁT – LEGALÁBB 100 ÉVIG ÁTKELŐKÉNT FOG SZOLGÁLNI A DUNA FELETT.

A munkálatok ugyanakkor még korántsem fejeződtek be: most kezdődik a híd felöltöztetése: megtörténik a szerkezeteket védő bevonatrendszerek felvitele, felkerülnek a korlátok és a csapadékvíz-elvezető rendszerelemek, továbbá kiépül a híd állapotát figyelő hídmonitoring rendszer.

AZ ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN A HÍD MŰSZAKI ÁTADÁSÁRA TAVASZ VÉGÉN KERÜL SOR.

A munkaterület 2021-ben történt átadása óta 2222 méternyi 1,5 méter átmérőjű cölöpöt fúrtak le a híd alapozásaként, 28.000 köbméter betont dolgoztak be a hídba, 5 ezer tonnát meghaladó tömegű acélszerkezetet gyártottak és építettek be, amely több, mint 40 km minősített hegesztett varratot jelent, 418 km hosszúságban szereltek be feszítő kábeleket, 82.300 tonna vízépítési követ építettek be folyószabályozásként és pillérvédelemként.