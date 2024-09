A kínai állami bankok leállították az Oroszországgal folytatott tranzakciókat, mert attól tartanak, hogy belekeverednek az amerikai szankciókba, de kisebb pénzintézetek léphetnek a helyükbe. Néhány kisebb helyi kínai bank változatlanul fenntartja a kereskedelmet Oroszországgal, mert nincs akkora globális üzletük, ami miatt aggódniuk kellene.

Ezek a bankok azonban nem rendelkeznek a határokon átnyúló tranzakciók lebonyolításához szükséges informatikai rendszerekkel és személyzettel, sőt, a dokumentumok nyomtatott példányait is el kell küldeniük Oroszországba és vissza, hogy azokat lepecsételjék és aláírják – mondta a Reutersnek egy banki forrás.

Kína a drasztikusan szankcionált Oroszország létfontosságú kereskedelmi partnere. A Peking és Moszkva közötti kereskedelem 2023-ban rekordmagasra, 240 milliárd dollárra ugrott, így a fizetések áramlásának fenntartása mindkét fél számára fontos.

A nehézségek ellenére Oroszország – amely jelentős nyersanyagexportőr – még mindig részesül kifizetésekből nyersanyagexportja, például az olaj és a gabona után. Kína kulcsfontosságú technológiák exportjára vonatkozó kifizetései szintén megérkeznek az orosz számlákra.

Még a barterezés is visszatérhet, csak menjen az üzlet

A kisebb orosz vállalatok – például a fogyasztási cikkek kereskedelmében – azonban nem ilyen szerencsések. A nagy kínai állami bankok tömegesen állítják le az Oroszországgal folytatott tranzakciókat, és több milliárd jüannyi utalás van most bizonytalanságban, ami keményen sújtja a kis cégeket.

A Kreml elismerte a kereskedelmi fizetésekkel kapcsolatos problémákat, és azt mondta, hogy együttműködik Pekinggel a megoldáson.

Az ukrajnai invázió óta Oroszország és kereskedelmi partnerei kisebb bankok és más fizetési módok, illetve nem amerikai dollárban fizetett valuták használatával kerülik meg a szankciókat, hogy megkerüljék a Nyugat által egyes orosz bankoknak a széles körben használt SWIFT üzenetküldő rendszerből való kitiltását.

Az Oroszországgal üzletelő bankok azonban december óta, amikor az Egyesült Államok másodlagos szankciókat hagyott jóvá az Oroszországot segítő pénzintézetek ellen, leállították az ide irányuló üzleti tevékenységeiket.

Moszkva most siet alternatív fizetési rendszereket, köztük kriptopénzeket is létrehozni a kereskedelem megkönnyítése érdekében. Moszkva és Peking még a barterkereskedelem ősi gyakorlatának felelevenítését is tervezi, hogy megkerüljék a nyugati szankciókat.