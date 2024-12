Több, mint ezer napja tart a háború Ukrajnában, amely tönkre vágta az energiapiacot, hatalmas áremeléseket okozott, és ezt az Oroszországra kivetett szankciók súlyosbították. Magas inflációjú korszakban éltünk, ami mindenkit meggyötört, országokat és családokat egyaránt – mondta Orbán Viktor kormányfő a Patrióta Youtube-műsorában. Úgy fogalmazott, háborús felhő lebegett a fejünk felett.

Ehhez alkalmazkodott a gazdaságpolitikánk.

2022-ben a megvásárolt energia ára egyetlen év alatt ez 10 milliárddal emelkedett, mondta a magyar miniszterelnök, aki szerint ennek a háborús ezer napnak vége van, ezért békeévre készítettek költségvetést és ennek alapja kell, hogy legyen egy új gazdaságpolitika, ami fantasztikus évet jelez előre.

Szerinte, az unió listájának elején leszünk a bérrobbanással, olyan programok jönnek, mint a Demján Sándor-program, tőkejuttatás a kisvállalkozásoknak, lakhatási program, és most már nemcsak a diákokkal tudnak törődni, hanem a fiatal munkásokat is támogatják.

A magyar gazdaság teljesítménye nem azért lesz jó, mert az európai teljesítmény megjavul, mert van két, eddig rejtegetett és most előszedett pénzügyi forrásunk

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki szerint

2025-ben a korábban felvett hitelek kamatainak mértéke jelentősen lecsökken,

míg 2024-ben a nemzeti össztermékünk mintegy 4,5 százalékát fizettük kamatként, ez 3,5 százalékra vissza fog jönni.

Orbán Viktor az is kijelentette: a háborús időszak beköszöntével elindítottak olyan beruházásokat, amelyek a háború befejeztével termőre fordulnak.

Repülőrajtot tudunk venni, ezért indítottuk a hatalmas ipari beruházásokat, amit sokat támadott az ellenzék”.

A 2025-ös évben ezek elindulnak, mint a BMW, a legnagyobb kínai akkumulátorgyár legnagyobb európai üzeme, a CATL, és a világ legnagyobb elektromos autógyára, a BYD termelése Szegeden, és sok kisebb beruházás is beáll.

Ezek behozzák a pénzügyi hátteret

– fogalmazott, egyben hozzátette, hogy Brüsszel évek óta mindenhol kormányváltást akart, ahol patrióták voltak hatalmon, utalt Lengyelországra, de szerinte őt is meg akarták buktatni csak kivédték.

Először Bajnai Gordont akarták visszacsempészni, de itt volt Gyurcsány, aztán a felesége, most Magyar Pétert és a Tisza pártot akarják ebbe a helyzetbe hozni. Utalt arra, hogy az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen és Manfred Weber is már új vezetőként mutatta be Magyar Pétert.

Orbán Viktor a hőbörgés politikájának nevezte, amit Magyar Péter csinál, ami szerinte nem volt példátlan eddig sem, de nem volt általános. Erre meg kell találni a jó harcmodort, a kormányzó pártnak erre is kell legyen válasza

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint nincs olyan, hogy a szuverenitás egy részéről le kell mondani, a haza iránti hűségről nem lehet lemondani. A műsor végén Orbán Viktor kijelentette, bizakodva néz a ’25-ös és a ’26-os év elé is.

Nem adunk fel semmit ebből, a ’26-os választást meg kell nyerni, és remélem, hogy a ’25-ös munkánk döntő súllyal esik latba az új gazdaságpolitika miatt

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az amerikai republikánusok győzelmével a migrációs és a genderpolitika halott és a háborúpárti politika napjai is meg vannak számlálva.