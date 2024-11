Nem szűnnek a negatív hírek a német gazdaságról: egy új jelentés szerint jelentősen romlott a középvállalatok üzleti helyzete, míg a müncheni Ifo Intézet fő nyugati partnerünk iparáról közölt újabb aggasztó elemzést – utóbbi a magyar teljesítmény javulását is jelentősen nehezíti.



Bár az ország évtizedek óta a világ egyik vezető ipari nemzete, a versenyhelyzet jobban romlott az elmúlt két évben, mint az elmúlt harminc évben – állapítja meg a tekintélyes elemzőház, figyelmeztetve: európai viszonylatban Finnországgal, Belgiummal és Ausztriával együtt Németország pozíciója romlik a leginkább, különösen a stratégiai autóipar áll vesztésre.

A német közgazdászok új kormányt, és ezzel a gazdaságpolitika teljes megújulását sürgetik.

Romlik a versenyképesség, muszáj lépniük

A csökkenő tendencia okaiként a viszonylag magas energiaárakat, a hátráltató bürokráciát, a köztes termékek magasabb költségeit, a munkaerőhiányt és az adóterheket említik.

Mindezek – más országokhoz képest – magasabb termelési költségekhez vezetnek Európa legnagyobb gazdaságában, ahol az addig kiemelkedő versenyképesség 2017 óta romlik, vagyis már a járvány és az energiaválság előtt lejtmenetbe kerültek a cégek.

Az Ifo elemzése illeszkedik a svájci IMD egyetem elismert versenyképességi ranglistájához, amelyen Németország – több helyet veszítve – idén 24.-ként szerepel.



Úgy látják, az ipari termelés nagyarányú elvándorlását rövid távú intézkedésként a gyors kormányalakítással és új gazdaságpolitikával, közép- és hosszú távon pedig költségcsökkentéssel és az infrastruktúra fejlesztésével lehet megakadályozni, máskülönben

az ország tovább csúszik a lejtőn és elveszíti vezető szerepét.

Bundesbank: Trump tervei is fenyegetnek

A szakértők azt is megemlítik: Donald Trump amerikai elnökké választása és a szövetségi kormánykoalíció kudarca novemberben tovább növelte a cégek bizonytalanságát.

Erre a Bundesbank is figyelmeztetett, kiszámolva, hogy ha Trump kiveti az EU-ból származó árukra a tíz-húsz százalékos vámtarifát, az Németország GDP-jét legalább egy százalékkal visszaveti.



A védővám ugyanis várhatóan tovább csökkenti a komparatív előnyöket, azaz a különleges minőség és a megfizethető árak kombinációját, ami megnehezítené a cégek boldogulását a világpiacon.

Holott az Ifo elemzése már most is arról szól, hogy külföldön is egyre több német iparvállalat küszködik, helyzetük összességében egyre bizonytalanabb.

Kételkednek a befektetők, zuhan az export

Ennek konkrét következményeit megerősítik a VDMA gépipari szövetség szerdán közzétett adatai.

Eszerint a cégek exportja 5,2 százalékkal 150 milliárd euróra esett az év első kilenc hónapjában, különösen Európából és az USA-ból érkezett kevesebb megrendelés.

Az export zuhanását több, elsöprő tényező idézte elő: a gyenge globális kereslet, valamint a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi konfliktusok kétségekhez vezetnek Németország kapcsán, amelynek üzleti helyszínként folyamatosan romlik a renoméja – közölték a Frankfurter Allgemeine Zeitunggal.