A fonyódligeti tábor mellett közvetlenül elterülő partszakasz 2024 óta a tábor területéhez tartozik, azt kizárólagosan a táborozók használhatják, ami tovább növeli a gyermekek táborozásának biztonságát – tudta meg a 24.hu egy illetékestől. A lap megkereste az önkormányzatot, de válaszukból az derült ki, hogy nem tudnak a partszakasz lezárásáról.

A terület a tulajdoni lap szerint jelenleg valóban az önkormányzaté, de a fideszes vezetésű város elcseréli a vízparti területet az államéval. Erdei Barnabás alpolgármester szerint a törvény lehetőséget ad az ingatlan cseréjére, de ez még nem történt meg.

A Magyar Közlöny 2023. december 20-i számában az jelent meg, hogy „az állam tulajdonában levő Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú, kivett közpark megnevezésű ingatlant (…) a jövő nemzedékének védelme érdekében, gyermek- és ifjúsági programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendők ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába kell adni”.

Az önkormányzat a területért cserébe két külterületi és egy belterületi ingatlant kap. Az egyik nagy értékű, vízparti terület lehet.

2019-ben a fonyódligeti Erzsébet-tábor szomszédságában elterülő vízparti területekből néhányat már megszerzett az alapítvány, akkor viszont még nem szerepelt a törvénymódosításban a kizárólagos használat, hanem az alapítványnak vállalnia kellett, hogy nem akadályozza az önkormányzat tulajdonában álló terület, azaz a „közpark-szabadstrand (…) megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

Az alapítvány most egy magánutat is igyekszik megszerezni a tábor környékén, Fonyód keleti végénél. Az út közforgalomtól el nem zárható, de információk szerint a tábor vezetése már a kormányhivatalhoz és a városhoz is fordult ötletével.

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor felújítását a Fejér-B.Á.L. végezhette el nettó 4 milliárd 481 millió forintért.