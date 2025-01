A magyar McDonald’s étteremhálózatot üzemeltető cég is a BEM Center irodaházat választotta hazai központja helyszínének. Az étteremlánc vizuális motívumai az irodában is visszaköszönnek – írja a Magyar Építők. A McDonald’s hazai csapata már az új, 950 négyzetméteres központi irodájában dolgozik, a helyszínen indusztriális beton és üveg felületek, valamint az ikonikus „arany ívek” logó és sültkrumpli motívum köszöntötte a kollégákat.

A McDonald's központi irodája a Bem Centerben Kép: Magyar Építők

A fenntarthatósági szempontokra is jelentős figyelmet fordító helyszínen a jó közérzet jegyében egy saját belső füvesített teraszt is átadtak. A McDonald’s munkatársai nemcsak munkaállomásokat és tárgyalókat (utóbbiakból összesen hatot) vettek birtokba a helyszínen, hanem többek között egy IT és marketing labort is.

A Mcdonald's központi irodájanak étterme Kép: Magyar Építők

Itt több képernyőn, valamint az éttermekben is megtalálható önkiszolgáló kioszkokon tesztelhetik a kollégák a rendszerbe bekerülő új megoldásokat, a belső éttermi felületeket, kasszákat, kijelzőket, illetve a McDonald’s mobiltelefonos alkalmazásának újításait.