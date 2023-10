Mire számíthatunk az ősz beköszöntével?

Egyelőre úgy tűnik, hogy ami korábban kedvező volt minden piac számára (a recessziós veszély kiárazódása), az most kezd ellenszéllé változni a reálhozamok nagymértékű emelkedése miatt. A befektetők lassan emésztik meg a kamatok emelkedését, ráadásul a jegybankok adatvezérelt üzemmódja miatt a vártnál jobb, vagy rosszabb adatokra a korábbiaknál hevesebben reagálhatnak, hiszen ezzel a jegybankok reakcióideje is lerövidül a korábbi előretekintő iránymutatással jellemezhető időszakhoz képest. Ez a volatilitás növekedéséhez vezethet, amit felerősíthet a kedvezőtlen részvénypiaci szezonalitás, illetve a pozícionáltságban év eleje óta bekövetkezett pozitív irányú eltolódás is.

Kiemelt figyelem övezi majd az amerikai növekedés tartósságát, illetve az európai növekedéssel kapcsolatos előretekintő indikátorokat, melyek további lassulást vetítenek előre. A munkaerőpiaci folyamatok a szűkösség oldódásának irányába mutatnak, kérdés, hogy a trend fennmarad-e, ami támogatná a soft landing narratívát, és visszafoghatja a kamatvárakozások további emelkedését. További kulcsváltozó lesz az év hátralévő részében a kínai lassulás kérdése, mely átgondolt politikai válaszlépéseket igényel az ingatlanpiaci problémák megoldása és a fogyasztói, valamint befektetői bizalom helyreállítása terén.

Az Egyesült Államokban a fogyasztóiár-index további csökkenése várható, de a maginfláció trendjét valószínűleg a szolgáltatások és a lakhatáshoz kapcsolódó tételek inflációja fogja meghatározni, amelyek február-márciusban már elérték a csúcspontjukat, viszont ahol lefelé kevésbé rugalmasak az árak. Európában a dezinflációs folyamat elindult, de annak üteme lassabb lesz, mint a tengerentúlon, és a maginfláció dinamikája rövid távon ragadós marad.

A fejlett jegybankok befejezhetik a kamatemelési ciklusaikat, azonban az infláció tartósságát övező bizonytalanságok miatt a vártnál tovább tarthatják a jelenlegi szinten a kamatokat. Fenntartjuk a Fed 5,5 százalékos végső kamatláb-előrejelzésünket, de a felfelé mutató kockázatokat erősebbnek gondoljuk, mint a lefelé mutatókat. Ami Európát illeti, visszafogottabb felfelé irányuló kockázatokat látunk az EKB végső kamatláb-előrejelzésünkkel kapcsolatban, amelyet a jelenlegi szinten, 3,75 százalékon tartunk.

Várakozásaink szerint a magyar növekedési dinamika újra beindulhat a harmadik negyedévtől kezdődően, ezt már igazolja is az MNB heti GDP-trackere. Ugyanakkor az év második felében nem számítunk akkora felpattanásra, hogy az éves GDP növekedés pozitívba tudjon fordulni, ráadásul a vártnál rosszabb második negyedév után lefelé módosítottuk a várakozásainkat: 0,8 százalékos visszaesést várunk az év egészére, ezt követően pedig csak 2,1 százalékos növekedést 2024-re. Az inflációs folyamatok továbbra is kedvezően alakulhatnak, a bázishatások miatt szeptemberben és decemberben várható nagyobb mértékű lassulás, amivel év végére az éves bázisú mutató (jelenlegi várakozásunk decemberre 7 százalék) belesimul majd a régiós átlagba. Októberben óvatos ütemezéssel elkezdődhet az alapkamat csökkentése is, ugyanakkor az EU-s források hiánya, a költségvetési hiánycél várható megemelése és a fejlett piaci országokhoz viszonyított kamatkülönbözet csökkenése miatt a forint piacán megnőhet a volatilitás.

Szerző: Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója