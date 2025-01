Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, Balogh János rendőr altábornagy és a Román Határrendőr Főfelügyelőség vezetője, Cornel-Laurian Stoica főfelügyelő jelképesen, közösen nyitották meg a Magyarország és Románia között húzódó államhatárt.

A vezetők romániai idő szerint 2025. január 1-jén 0 órakor közösen nyitották fel a sorompót a csanádpalotai autópálya határátkelőhelyen. A magyar-román határszakasz további átkelőhelyein hasonló ünnepség keretében került sor a határnyitásra – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu-n.

Az ünnepségen Balogh János országos rendőrfőkapitány felemelő, történelmi pillanatnak nevezte, hogy a román-magyar határon megszűnik a határellenőrzés. Az altábornagy emlékeztetett rá, Magyarország már az első soros elnöksége időszakában komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Románia a schengeni térség tagja legyen. Ez akkor nem sikerült, de Magyarország nem adta föl, ahogy nem adták fel a románok és a bolgárok sem.

A schengeni román-magyar határ megnyitása Kép: Police.hu

Az altábornagy örömmel köszöntötte Romániát a schengeni tagállamok körében, és elmondta, örömmel fogadják valamennyi román állampolgárt és az onnan érkezőket. A főkapitány azt is elmondta: éjféltől sokkal könnyebb lesz az átkelés a magyar-román határon.

Nemzeti elégtétel a magyar-román határellenőrzés vége

Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára a Pocsaj és Biharkeresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán.

A Románia schengeni övezethez való csatlakozása alkalmából tartott kedd éjszakai ünnepségen az államtitkár emlékeztetett: sokan élnek még közöttünk olyanok, akik emlékeznek arra az időre, amikor nem választotta ketté szigorúan őrzött államhatár azokat a településeket, melyek között ma itt állunk. Ez az átmeneti állapot nem tartott sokáig, és 80 évvel ezelőtt vége is szakadt. A legtöbben joggal gondolhatták, hogy örökre.

Hangsúlyozta, hogy a román-magyar határ egész Európa egyik legzártabb államhatára volt, mindkét ország szocialista blokkhoz való tartozása ellenére. Hányan, főleg, erdélyi magyarok, fizettek az életükkel még a nyolcvanas évek második felében is azért, mert megkockáztatták a menekülést Ceausescu börtönállamából. Ki gondolhatta volna azokban a vészterhes időkben, hogy lesz még szabad világ, nemhogy szabad határátlépés? – fogalmazott.

Mint mondta: most fordult a történelem kereke, és visszaadott valamit abból, amit korábban elvett. Elsősorban is azoknak, akik leginkább megszenvedték ennek a határnak a létezését, annak a több százezer embernek, akik a határ két oldalán élnek – tette hozzá.

De ma történik valami, ami felvillantja egy sikeres jövő reményét a nehézségek időszaka után. Ma éjszaka nemcsak Románia schengeni övezethez való csatlakozását ünnepeljük, hanem azt is, hogy a meglévő 12, Magyarországot Romániával összekötő útkapcsolat mellé tíz új útkapcsolat is forgalomba lép. Ezzel az átkelők átlagos távolságát a jelenlegi 37 kilométerről 20 kilométerre csökkentve – ismertette az államtitkár.