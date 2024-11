A helyiek nyomására hívott össze november 11-ére lakossági fórumot Kérges László, Maglód új polgármestere, aki szerint

jobb, ha nem akadékoskodnak a maglódiak a szomszédjukban épülő koreai gyár miatt

- derül ki az Index tudósításából.

Egy évvel ez előtt, Maglód akkori, független polgármestere - akinek alpolgármestere volt a jelenlegi önkormányzat vezetője, Kérges László - egy előterjesztéséből derült ki: a városvezetés évek óta egyeztet a települést az M0-s autóúttal összekötő, rendkívül forgalmas 31-es út melletti terület tulajdonosával, a Zemplén Market Zrt.-vel (a vállalat neve jelenleg Thomay Zrt.).

A cég pedig már szerződést is kötött Samwon Industrial Co., Ltd. nevű dél-koreai céggel egy ipari park létrehozására Maglódon.

Az elsősorban autóalkatrészek gyártásával foglalkozó koreai cég a tervek szerint

első lépésben egy 6000 négyzetméteres csarnokot húzna fel,

majd néhány éven belül még egy ugyanekkora üzemcsarnokkal bővítenék az ipari parkot;

a vállalat a Jászberényi úti temető mellett egy kereskedelmi parkot hozna létre,

az M0 felőli részen pedig egy gazdasági-ipari övezetet. Ehhez már két körforgalmi engedélyt megkaptak, az egyik a Mendel Károly utcánál, a másik a Tompa utcánál létesülne.

A helyiek szerint a beruházásról sem az előző, sem a jelenlegi képviselő testület nem szolgált érdemi információval,

akik így csak közösségi oldalaikon találgatták, hogy mi okozta a 31-es út mentél található 1,8 hektárnyi erdősáv kiirtását. Erre a kérdésükre végül az önkormányzat egy Facebook-bejegyzésben reagált.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyével és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint építtető megbízásából a Zemplén Market Zrt. október 14-én megkezdte a Mendel Károly és a Tompa Mihály utcai két körforgalom előkészületi munkálatait. A 31-es sz. főút mentén 40 ha ipari- és kereskedelmi terület feltárását biztosítják a készülő csomópontok

- olvasható a bejegyzésében, és az is, hogy az egyébként nem kifejezetten gondozott erdősáv sajnálatos kivágását az teszi szükségessé, hogy az új körforgalmak és becsatlakozásaik elférjenek, illetve a kiszolgáló közműveket ott tudja a beruházó elhelyezni, elvezetni.

A november 11-re összehívott lakossági fórumon hatalmas tömeg gyűlt össze, a lakosok egy jelentős része be se fért a díszterembe.

A polgármester beszéde alatt többször is nagyobb hangzavar keletkezett a teremben, Kérges László felvezetőjében azt mondta, hogy a jogszabályok kötelezték az előző városvezetést, hogy lakossági fórumot hívjanak össze a kérdésben és ennek eleget is tettek, de nem volt nagy az érdeklődés. Akkor is felháborodtak a helyiek, amikor a polgármester kijelentette: nem sért közérdeket fasor kivágása.

Mint megtudtuk, a koreai gyárba alumínium tekercseket hoznak és abból ott alkatrészeket gyártanak, ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha annak működése és környezeti hatása nem károsítja, valamint nem zavarja a helyieket

- árulta el Kérges László, majd hozzátette, hogy

ezt megakadályozni, csak nagyon nagy költséggel tudnák,

amelyre az önkormányzatnak szerinte nincs kerete; ezt a helyzetet még a korábbi önkormányzat okozta.

A polgármester kifejtette azt is, hogy jelenleg még önkormányzati hatáskörben van az új ipari terület, ez azonban változhat, ha túl sokat akadékoskodnak.

Ha sok borsot törünk a beruházók orra alá, akkor van rá esély, hogy a kormány különleges ipari övezetté nyilvánítja a területet és akkor még nem is fognak ide adózni, meg kell találni a közös hangot

- igyekezett nyugtatni a kedélyeket Kérges László.

A bekiabálások zavarták meg a polgármester után következő önkormányzati munkatárs előadását is, akit végül a közönség hangoskodása miatt leküldtek a színpadról. Nagy felháborodás övezte Soczó Gergely, a Thomay Zrt. képviselőjének mondandóját is, aki közölte: 2021-ben vették meg a területet, miután az előző tulajdonos becsődölt.

Soczó Gergely szerint túlzóak azok az állítások, hogy 200-300 fős munkásszálló is épül, e helyett

csupán egy 22 fős szálló szerepel a tervek között, ahol majd a cég felsővezetői kapnak szállást, így ez nem rombolni a város közbiztonságát.

A cég képviselője közölte azt is, nem tudják milyen épületek és üzletek épülnek a területen, mert

bár a rajzokon látszik egy gyorsétterem és egy benzinkút, sőt egy kereskedelmi központ is, de utóbbira még nincs meg az engedélyük előbbieket pedig csak rátették a rajzra.

A polgármester próbálta folyamatosan próbálta csitítani a kedélyeket, és ígérte, másként fog kommunikálni a helyiekkel, mint az előző vezetés.