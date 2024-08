A Media Markt műszaki áruházlánc hazai képviselete a 24.hu-nak elárulta, hogy amíg 2022-ben 10 százalékos visszaesést tapasztaltak a klimatizáló eszközök értékesítésében 2021-hez képest, addig 2023 és 2024 között már 70 százalékos növekedést értek el.

A ventilátoroknál 2021-2022 között volt egy kisebb csökkenés, bár a vállalat ezt a visszaesést visszanyerte a mobil klímák területén. Az idei hőhullámok már a ventilátor eladásokat is meglódították, a forgalom 2023 és 2024 között 110 százalékkal emelkedett.

A cég szerint szerepet játszhatott a vásárlók tudatossága is, hogy időtállóbb, a téli hónapokban fűtésre is használható eszközt szereztek be. A két évvel ezelőtti csökkenést a cég szerint befolyásolta a világjárványt követő piaci visszarendeződés, de az idei növekedés mozgatórugója a vállalat szerint egyértelműen az extrém hőhullámok eredménye.

Az eMAG szerint is lehet összefüggés az idei különösen forró nyár és a légkondicionálók, valamint a szobai ventilátorok értékesítésének jelentős növekedése között. Idén júliusban hirtelen megugrott az ilyen termékek értékesítése mind a saját, mind a Marketplace-partnerek által forgalmazott termékek esetében: majdnem kétszer annyi ventilátor és légkondicionáló kelt el az eMAG-on, mint 2023 júliusában vagy 2022 júliusában.

A mobil klímákat is viszik, 2022-ről 2023-ra nagyjából 50 százalékkal nőtt rá a kereslet, majd 2024-re ez az érték megduplázódott. A Media Markt külön kiemelte, hogy az idei évben gyakorlatilag pillanatok alatt elfogytak a polcokról a hőhullámok miatt.