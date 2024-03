Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Jelentősen felpörgött az év elején a lakáshitelezés és ebben kiemelt szerepe volt az új csaladtámogatási eszköznek, a CSOK Plusznak – derült ki Hornung Ágnes családpolitikáért felelős államtitkár beszámolójából. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára emlékeztetett, a kormány családtámogatási döntéseinek következtébnen a kétgyermekes családok jövedelme a 2022-t megelőző 10 év alatt duplájára, a 3 gyermekeseké pedig kétharmadával emelkedett. A CSOK kapcsán beszédesebb adat, hogy a gyermekes családok lakástulajdoni 2018-19 óta már magasabb, mint a gyermekteleneké - már a gyermekes családok 90 százaléka saját tulajdonú lakásban él.

Hornung Ágnes szerint

az év első két hónapjában már 1916 igénylés érkezett a CSOK Pluszra 49 milliárd forint értékben, amikben milliárd forint támogatást igényeltek a fiatal családok. Az átlagos hitelösszeg 26 millió forint volt az államtitkár tájékoztatása szerint.

Az új szabályok szerint a CSOK Plusz igénybevételéhez mindenképp szükség van a meglévő gyermekek mellé legalább 1 új gyermek vállalására, a hitelösszegből is levezethető, hogy az igénylők többsége több gyermeket is vállalt, hiszen átlagosan 1,6 gyermeket vállalnak az igénylő családok. A statisztikák szerint közel kétharmados azon igénylők aránya, ahol még nincs gyermek a családban, 29 százaléka a családoknak már egy gyermek mellé vállalja testvér vagy testvérek érkezését. Azt, hogy a vállalt gyermekek jó eséllyel meg is szülessenek, ahhoz az kell, hogy minnél fiatalabbak legyenek a CSOK-ot igénylő édasanyák. E tekintetben jó hír, hogy a CSOK Pluszt igénylők körében a hölgy tagok fele 30 év alatti - emlékeztetes, hogy a CSOK Plusz mellett is igényelhető Babavárót - az idei átmeneti év után - 2025-től már csak a 30 év alatti hölgyek igényelhetik majd.

Az ingatlanfejlesztők is érzik a lehetőséget

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arra emlékeztetett, hogy az idei év elején nem csak a lakosság körében érezhető a pozitív várakozás a lakáshitelezés felfutásával kapcsolatban, de a minisztérium és az ingatlanfejlesztő cégek közötti konzultációkon is kiderül, hogy számos nagyobb volumenű fejlesztés is elindult vagy el fog indulni a következő hetekben-hónapokban. Ennek a pozitív képnek kialakuilásában az államtitkár szerint alapvető szerepe van a CSOK Plusznak. Lóga Máté szerint bár az élénkülést november óta érezték a piacon, az igazi megugrás februárban következett be. Az elmúlt év végén a Babaváró feltételeinek változása komoly előrehozott keresletet generált, az államtitkár szerint a következő hónapokban a CSOK Plusz mellett a Babaváró is támaszt adhat a lakásépítésnek és a lakáshitelezésnek is.

Az NGM államtitkára emellett arról is beszélt, hogy a kormány a családok védelme érdekében hozott a covid válság idején döntést a lakáshitel kamatstopról, amely révén a sérülékeny háztartásokat – köztük számos gyermekes családot – sikerült megvédeni a drasztikus kamatemelkedés hatásaitól. Lóga Máté hangsúlyozta: a kamatstop átmeneti jellegű, s emlékeztetett, hogy a vállalati kamatstop a korábbi ígéreteknek megfelelően április 1-től kivezetésre kerül.

A CSOK Plusz ad lendületet a lakáshitelezésnek

Radovan Jelasity, a Magyar Bankszövetség elnöke a szervezet friss felmérésének eredményeit ismertetve arról beszélt, hogy a hiteligénylések száma és értéke valóban rendkívüli mértékben felfutott: 2024 februárjában az egy évvel korábban folyósított hitelek 2,3 szorosára nőtt a bankok által kifizetett lakáshitelek összege, a befogadott hitelkérelmek esetében pedig 2,8-szoros emelkedést mértek. Szavai szerint ez azért fontos, mert ez utóbbi adat jelzi előre, hogy márciusban és áprilisban is pörögni fog a lakáshitelezés.

A kereslet bővülésnek a Bankszövetség elnöke szerint komoly támasza a CSOK Plusz: a befogadott lakáshitel-igénylések harmada az új családtámogatái termékre vonatkozik.

