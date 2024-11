A napokban meglódult a bitcoin árfolyama, sőt, amint az a grafikonon is jól látszik, egy több éves bázisból kitörve ért új mindenkor csúcsra, ami csak gyorsította az emelkedést, miután a technikai elemzés szabályai szerint egy ilyen alakzat komoly további emelkedést valószínűsít.

Kép: Economx

Mindez egy részvény, az olaj vagy akár az arany esetében nem is jelentene különlegességet: az arany esetében idén történt hasonló, és nagyjából 35 százalékkal emelkedett is az árfolyam a kitörést követően. A bitcoin azonban egy különleges befektetési eszköz, melynek fundamentális értéke nincs (ha csak mögé nem tesz valamilyen tényleges értéket az újraválasztott Trump amerikai elnök, vagy jobbkeze, Elon Musk, de ez nekik is igen sokba kerülne).

Óriási pénzt nyelt már el

Ráadásul amellett, hogy fundamentálisan nem értékelhető, olyan nagy divat lett a bitcoin vásárlása, hogy a piacon lévő közel 20 millió egység teljes piaci értéke 90 ezer dolláros árfolyam mellett 1800 milliárd dollárra nőtt. Ez akkora összeg, amennyit a Saudi Aramco olajvállalat ér, csak 5 gigantikus technológiai cég van, ami ennél is többet ér: az Nvidia, az Apple, a Microsoft, a Google és a Meta.

Hogy más szempontból is érzékeltessük a jelenleg bitcoinba fektetett összegeket: a világ összes, tőzsdén lévő cégének teljes összértéke jelenleg 115 ezermilliárd dollár, a világ országainak teljes adósságállománya az ENSZ adatai szerint nagyjából 100 ezermilliárd dollár. Ennek jelentős részét, de távolról sem egészét állampapírokkal finanszírozzák. Emellett még nagyjából 25 ezermilliárd dollár a világ aranykészlete, melynek jelentős része a jegybankoknál van.

További jelentős emelkedés következményei

Összességében a világban értékpapírban és nem jegybanki aranyban lévő befektetések értéke így legfeljebb 200 ezermilliárd dollár, a bitcoin jelenlegi kapitalizációjának százszorosa. Ebből az adódik, hogy a bitcoin árfolyama már nem tud sokszorozódni, hisz nincs a világon annyi pénz, amennyi ehhez szükséges lenne. Konkrét számításokkal: ha valaki azt várja, hogy még a jelenlegi árfolyam a 10-szeresére nőjön, vagyis durván 1 millió dollár legyen, akkor ahhoz olyan mennyiségű részvényt és/vagy állampapírt kellene eladni, amitől összeomlanának a piacok.

A tőzsdék összeomlásszerű zuhanásától mindenki tart, különösen Donald Trump, ha pedig az állampapírokat kezdik tömegesen eladni ilyen mértékben, akkor finanszírozhatatlanná válnak az országok, még az USA-is, ez pedig végképp bedöntené a világgazdaságot. Ebből a szempontból tehát erősen korlátos a többszörözési lehetőség, ráadásul bármekkora Trump-, és Musk őrület is alakult ki, épp elég józan befektető maradt, aki fundamentálisan érékelhető részvényeit, állampapírjait nem fogja eladni, hogy bitcoint vegyen helyette.

Kép: Reuters / File photo, Kevin Wurm

Ahol fogyni kezd a pénz

Az árfolyam nagy őrületben simán felmehet 100 ezer dollárig, esetleg extrém esetben a másfélszeresére vagy a duplájára is, de akkor már többet érne, mint a világ legnagyobb vállalatai, mint az Nvidia vagy az Apple. Ott már vélhetően nagy nehézséget okozna további pénzeket találni. Jó eséllyel láthatóvá válnának a zavar jelei a piacokon: esnének a részvényárak, sőt, az állampapíroké is, melyek hozama így erősen megnőne, ráadásul Trump tervezett költekezése esetén több ezermilliárd dollár értékben kell új kötvényeket kibocsátani az adósságnövekedés finanszírozására.

Lefelé is van tér

A bitcoin árfolyama tehát még emelkedhet lendületből, de már nem sokat. Ugyanakkor, ha egyszer beindul a tömeges nyereségrealizálás, a lehetséges zuhanás mértéke bármekkora lehet a fundamentumok hiánya miatt. A kockázat/hozam arány így egyre kedvezőtlenebb, a "Trump-trade" lezajlása után így rendkívül kockázatos lesz a termék. Aki a bitcoin által fogadott Trumpra, ne engedje el a meglévő nyereséget: célszerű, ha zsebre teszi, mielőtt a piac visszavenné azt, vagy akár csak annak harmadát-negyedét.