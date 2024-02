Február 15-én kellett leadnia a továbbtanulni szándékozó diákoknak, hogy melyik egyetemekre, milyen szakokra nyújtják be felvételi kérelmeiket, és mivel nincs mindenki abban a helyzetben, hogy a korábbi lakhelyén kezdje meg felsőfokú tanulmányait,

A LEGTÖBB CSALÁD MÁR MOST AZON TÖRI A FEJÉT, VAJON HOL IS LAKIK MAJD SZERETETT NAGYKORÚVÁ VÁLÓ GYERMEKÜK,

ha másik városba kell költöznie.

A lehetőségek korlátozottak

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) adatai szerint 54 500 kollégiumi férőhely van jelenleg az országban, ebből 44 400 állami kézben, és ez a szám immár hét éve, 2017 óta változatlan.

A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ÁRAI EGYETEMENKÉNT, DE MÉG LÉTESÍTMÉNYKÉNT IS ELTÉRNEK.

Befolyásolja a költségeket az is, hogy a felvett hallgató állami vagy önköltséges formában kezdi meg tanulmányait.

ELTE

A budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem például nem kevesebb, mint hat kollégiummal büszkélkedik.

EZEKBEN 12.320 FORINTTÓL 18.475 FORINTIG TERJEDNEK A HAVONTA BEFIZETENDŐ ALAPKÖLTSÉGEK.

Corvinus

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi árai ennél differenciáltabbak.

AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLŐK 9.300 FORINTTÓL 13.980 FORINTIG TERJEDŐ ÖSSZEGÉRT BIZTOSÍTHATJÁK LAKHATÁSUKAT.

Azoknak viszont, akik költségtérítéses képzésben jutottak be az egyetemre, mélyebben bele kell nyúlniuk a zsebükbe, hiszen számukra 35.400-tól kezdve akár 60.100 forintba is kerülhet a havi lakhatás. Ezen felül ráadásul meg kell említeni az olyan plusz költségeket is, mint például a lift, a tűzjelző és a szemétszállítás díja, amik további akár 6 ezer forinttal is megdobhatják az amúgy sem túl alacsony összeget.

Debrecen

A CÍVISVÁROSBAN ÁTLAGOSAN 18-32 EZER FORINT A JELLEMZŐ HAVI TÉRÍTÉSI DÍJ.

Az ottani kollégium különlegessége, hogy egyágyas szobákat is lehet igényelni, ám az ilyenek ára már 50 ezer forintra rúg. Természetesen megszokottabb, hogy a kollégiumok 3-4 fős szobákat tudnak biztosítani.

Na és mit mondanak a diákok?

Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy egy-egy kollégium milyen állapotban van. Ahhoz, hogy átfogó képet adhassunk olvasóinknak, kollégistákat kérdeztünk az egyes egyetemi városokról, valamint a jelentkezési motivációkról.

A koleszlakók Budapestről, Pécsről, Debrecenből osztották meg véleményeiket az Economx-szal.

A Pécsi Tudományegyetem Szalay László Kollégiuma Pécsen 2020. március 16-án Kép: MTI / Sóki Tamás

A fővárosi kollégista beszámolója szerint a létesítmény 2018-19, valamint 2022-23-ban is felújításon esett át, így megfelelő állapotban van, ráadásul egyes részeinek takarítására külön személyzet is rendelkezésre áll.

A szervezett takarítás a pécsi kollégiumról is elmondható, bár a képet árnyalja, hogy a lapunknak nyilatkozó hallgató egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy "alvásra pont megfelelő".

A kolesz fontos felvételizős szempont

A költöző elsőéves diákoknak nyilvánvalóan figyelembe kell venniük, hogy az egyetem, ahová jelentkeztek, rendelkezzen kollégiummal.

AZ ÁLTALUNK MEGKÉRDEZETTEK NAGY RÉSZE SAJÁT LAKHELYÉRŐL MINTEGY 4 ÓRÁT UTAZNA AZ EGYETEMIG, EZÉRT AMELLETT, HOGY A KOLLÉGIUM ÁLTALÁBAN MEGFIZETHETŐBB, MINT EGY ALBÉRLET, LÉTSZÜKSÉGLET IS.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki meg is kapja a lakhatási lehetőséget.

A fővárosban az elsőéves diákok fele, Debrecenben majdnem háromnegyedük, Pécsen ennél kevesebben kerültek be a kollégiumokba. Székesfehérváron azonban szinte mindenki bejut, aki lakhatást igényel, és sok helyen csak a tanév közben nyílik meg a lehetőség, tehát a szülőknek azzal az eshetőséggel is számolniuk kell, hogy 2-3 hónap albérletet kénytelenek lehetnek kifizetni.

A szocialista rendszerre emlékeztet. Picit büdös, a felszereltség sem a legjobb, de legalább kárpótol a társaság

– mondta a debreceni hallgató, hozzátéve, hogy félévente újra kell jelentkeznie, így a jó vélekedés elengedhetetlen a plusz pontokhoz.

Szociális szempontok

A bekerülést befolyásolják a szociális pontok is. A pécsi egyetemista azt mondta,

NAGYBAN KÖSZÖNHETI A FELVÉTELT ANNAK, HOGY HÁROM TESTVÉRE VAN,

illetve az első év után már a tanulmányi átlaga is beszámít, hogy meg tudja tartani a helyét.

Az albérlet, mint alternatíva

Természetesen mindenki számára adott még a drágább albérlet lehetősége is, aminek a költsége több egyetemista esetén megoszlik, így valamelyest megfizethetőbb.

Budapesten jelenleg bőven 200 ezer forint/hó felett kelnek el a kiadó lakások, így ez még mindig sokkal drágább, mint a kollégium.

Pécsen átlagos 150 ezer forintot kérnek el egy hónapban a lakhatásért.

Debrecenben 180 ezer forintot kell kifizetnie annak, aki albérletben szeretne lakni.

És a felsorolt költségekben a rezsi és a közös költség nem szerepel.

Végezetül érdemes számításba venni azt is, hogy albérlet esetén többé-kevésbé meg lehet válogatni a lakótársakat, míg

A KOLLÉGIUM VAGY AZ EGYETEMI ÉVEK FELEDHETETLEN KALANDJÁT ÍGÉRI, VAGY ÖRÖKÖS HARCOT A SZOBATÁRSAKKAL ÉS A HANGOSKODÓ SZOMSZÉDOKKAL.