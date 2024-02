A felsőfokú felvételi eljárásban már több egyetem is beszámítja pluszpontként a nemzetközileg elfogadott számítógép-használói jogosítványt, vagyis az ICDL bizonyítványt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem például akár 75 többletpontot is ad a bizonyítványért a felvételizőknek. Az ICDL három évnél nem régebbi, jól sikerült informatikai és digitális kultúra érettségi után is igényelhető további vizsga nélkül.

Február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire. A felsőfokú felvételi rendszerben több intézmény döntött úgy, hogy a digitális kompetenciák terén pluszpontként beszámítja a számítógép-használói „jogosítványt”, vagyis az ICDL bizonyítványt.

Az ICDL (korábbi nevén ECDL) egy olyan nemzetközileg elfogadott mérce, mely pontosan tükrözi a digitális műveltséget, ráadásul az ICDL-vizsgák tanfolyammal vagy egyéni felkészüléssel is letehetők.

Az intézmények között:

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen;

az Óbudai Egyetemen;

valamint a Milton Friedman Egyetemen is többletpontot ad a bizonyítványért.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az ICDL Base bizonyítványért 25 pontot, az ICDL Standardért 50 pontot, a fejlett digitális ismereteket igazoló ICDL Advanced tanúsítványért pedig 75 pontot ad a felvételizőknek.

Az Óbudai Egyetemen maximálisan 20 pontot ér bármilyen típusú ICDL-bizonyítvány igazolása, míg a Milton Friedman Egyetemen a 7 modulos Standard bizonyítvány 5 pluszpontot biztosít.

Bízom benne, hogy egyre több felsőoktatási intézmény követi az egyetemek példáját, felismerve, hogy a megfelelő digitális kompetenciákra minden tudományterületen szükség van, nem csak a szorosan vett IT-világában – mondta Képes Gábor, a Neumann Társaság ügyvezető igazgatója.

Húszezer ICDL vizsga volt tavaly

2023-ban húszezer vizsga zajlott le sikeresen az ICDL képzési rendszerében. 2020 vége óta a népszerű modulokból automatikus a vizsgáztatás, ami azt jelenti, hogy egy objektív rendszer értékeli ki valós időben a vizsgázók teljesítményét. Az automatikus vizsgáztatás kiemelkedő, 99,5 százalékos mértékű hibátlan működéssel üzemel. A legnépszerűbb modulok között szerepel a számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, online alapismeretek, prezentáció, táblázatkezelés és az adatbázis-kezelés is.

A legfrissebb modulok közé sorolható egyebek mellett az online kooperáció, valamint a társaság az ICDL modulok közé beemelte az IT-biztonság vizsgamodult, amely elsajátításában a frissen és átfogóan megújított, ingyenesen letölthető IT-biztonság közérthetően tankönyv segít.

Vizsgamentességet biztosít a jól sikerült érettségi

Az oktatásért felelős miniszter és a Neumann Társaság között korábban létrejött megállapodás értelmében három évnél nem régebbi, emelt vagy középszintű informatikai és digitális kultúra érettségi vizsgán négyes vagy ötös érdemjegyet szerzők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ICDL bizonyítványt. A mentesség az előrehozott érettségire, valamint az informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.