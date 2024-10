A kkv-szektor digitális érettségét vizsgáló idei Digiméter kutatás azt mutatta, hogy a hazai kkv-k nem igazán tudtak fejlődni ezen a téren, holott a vállalkozások számára ma a digitalizáció a fejlődés és a versenyben maradás alapvető feltétele. A 2021-es szintre esett vissza a kkv-k digitális jelenléte (honlap) és a digitális adatkövetés, illetve a legelmaradottabb értéket az értékesítés és marketing indexe mutatja – tették hozzá a közleményükben.

Magyarország 2024. évi országjelentése is kitér arra, hogy mesterséges intelligenciát a magyar vállalkozások csupán 3,7 százaléka alkalmaz, szemben a 8 százalékos uniós átlaggal, ami azt mutatja, hogy tovább kell javítani a teljesítményt ezen a területen.

Ezért is van több olyan program előkészítés alatt a BKIK-nál, amelyekkel hathatós segítséget lehet biztosítani a kkv-k számára az akadályok leküzdésében, az edukációban, digitális fejlődésükben. Ennek egyik lépése, az október 1-jén a TechDays Magyarország égisze alatt lezajlott State of SME Digitalization című rendezvény, a BKIK, az MBH Bank, az MBH Fintechlab, valamint a Future-Now szervezésében.

Balog Ádám, a BKIK általános alelnöke a közleményben kiemelte:

túl kell lépni azon, hogy egy vállalkozó költségként tekintsen a digitális fejlesztésekre. A transzformációban a hosszú távú megtérülést, a versenyben maradás alapvető eszközét kell látniuk.

A vállalkozások számára a digitalizáció nem választható lehetőség, hanem a fennmaradás és a fejlődés útja – tette hozzá.

Már áprilisban megírtuk itt az Economx oldalán, hogy átfogó oktatási paradigmaváltásra, a digitális készségek elsajátításának általánossá tételére van szükség ahhoz, hogy valóban versenyképesek tudjanak lenni a kkv-k. Tajthy Krisztina, a Digitális Vállalkozások Szövetségének főtitkára szerint óriási lemaradás tapasztalható a magyar kkv-k digitális fejlettségben.

A Digiméter – Digitális Versenyképességi Mutató 2020-ban indult mérési rendszer, amelyet a SmartCommerce Consulting, a Reacty Digital, az eNET és a Virgo alapított.