Az Európai Bizottság iparági vezetője, Stéphane Séjourné egyetértett azzal, hogy Európának többet kell befektetnie védelmi kapacitásaiba, de azzal érvelt, hogy ez lehetetlen lenne, ha Donald Trump kereskedelmi háborút indít Európával.

„Ezt nem tehetjük meg, ha kereskedelmi háború a küszöbünkön van, és a nemzeti költségvetések nem mindenhol képesek a védelmi költségvetést 3 százalék fölé emelni”

– mondta Séjourné a katonai kiadások növeléséről a France Internek adott interjújában.

A NATO jelenleg azt követeli, hogy tagjai a GDP 2 százalékát költsék védelemre, de ezt a számot a szövetség júniusi hágai csúcstalálkozóján valószínűleg növelni fogják.

Mark Rutte főtitkár a múlt héten azt mondta, hogy az új adat valószínűleg 3 százalék felett lesz.

Az elmúlt napokban Trump még azt is hangoztatta, hogy a NATO-szövetségesek a bruttó hazai termék bő 5 százalékát költsék védelemre, ami hatalmas növekedés lenne a jelenlegi 2 százalékos célhoz képest.

Trump 5 százalékos védelmi kiadási célját – amelyet jelenleg még az Egyesült Államok sem teljesít – Olaszország és Németország irreálisnak ítélte, de egyes országok támogatták, mint például Lengyelország és Litvánia, amelyek már most is többet költenek egy főre jutó védelemre, mint a legtöbb NATO-szövetséges – számolt be róla a Politico.