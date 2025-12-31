Nem vonul ki a divatiparból, viszont világszerte jelentősen átszervezi működését az Inditex csoport által tulajdonolt Zara márka, amely több mint 100 üzletet zár be.

A döntés nemcsak a népszerű alapmárka fióktelepeit érinti, hanem a spanyol vállalat által jegyzett, más márkákat is, akár Magyarországon is.

Még nem tudni, mi lesz az itteni egységekkel

A The Independent megírta: a cég már nem titkolózhat tovább, a hetek óta keringő iparági pletykákat a legfrissebb pénzügyi jelentések is alátámasztják az idén elszenvedett veszteségekről.

A folyamat már tavaly elkezdődött: 2024 októbere óta összesen 132 üzletet zártak be, ebből 60 Zara boltra került lakat, de áldozatul esett több Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho és Stradivarius is.

Az Inditex egyelőre nem közölt pontos listát a bezáró áruházakról, így egyelőre kérdés, hogy a magyar kínálatban lévő, öt egység érintett lehet-e.

Jön az eladó nélküli árucsere

A cég szóvivője a brit lapnak elmondta, hogy a lépés nem a hagyományos kiskereskedelemből való kivonulást jelenti, és arra számítanak, hogy a globális ruházati értékesítésből körülbelül öt százalékkal nő a részesedésük a következő üzleti évben.

Az optimalizálás nagy ívű elképzelésekről szól: a kisebb vagy kevésbé nyereséges boltoktól megválnak, eközben nagyobb, modernebb eladóterekbe fektetnek be, ami csúcstechnológiás lesz önkiszolgáló kasszákkal, automatizált visszavételi állomásokkal.

Nem fenntartható, ezért kikopik

Iparági kitekintésben látható, hogy a Zara tervezett fejlesztései a kiskereskedelmi szektorban zajló, szélesebb körű változás része.

Más, ismert divatláncok is üzleteket zártak be az elmúlt években – az okok között szerepelnek a növekvő költségek, a változó fogyasztói magatartás és az online vásárlások növekvő jelentősége.

Az is érdekes, hogy a McKinsey tanácsadó és kutató cég elemzése szerint a Zara márkát is magában foglaló, fast fashion (gyorsan, olcsón tömeggyártott) termékek jelentős mennyiségű hulladékot termelnek, minden ötödik ruhadarab háromnegyede hulladéklerakóban vagy elégetéskor végzi.

Ez ellentmond a fiatalabb fogyasztók fenntarthatósági aggályainak – jegyzik meg.