Alig a tavalyi ár felett juthatnak idén a vásárlók fenyőhöz: a lucfenyőt 5, az ezüstfenyőt 6, míg a nordmann fenyőt 8 ezer forint körüli méterenkénti áron kínálják – írja az Agroinform.hu.

A portál közel félezer választ feldolgozó felmérése szerint a vásárlók 52 százaléka tervez legalább 7 ezer forintot költeni a karácsonyfára, ezen belül pedig 23 százalék válaszolta azt, hogy 10 ezer forintnál nagyobb összeget tervez kiadni erre a célra.

Kép: Agroinform.hu

A felmérés szerint továbbra is az jellemző, hogy a fenyőről való döntést a vásárlók az utolsó napokra hagyják: 47 százaléknyian az utolsó hétre hagyják a vásárlást.

A termesztéshez kapcsolódó költségek idén is tovább emelkedtek, ennek ellenére az inflációtól elmaradó, 5 százalék körüli áremelés tapasztalható. Ennek hátterében elsősorban a háztartások jövedelmi helyzetének romlása áll, amely miatt a válaszadók 29 százaléka tervez idén valamivel kisebb fenyőfát vásárolni, 11 százalék pedig olcsóbb fajtára tervez váltani.

21 százalék azonban bízik abban, hogy alaposabb utánajárással a megszokott méretű és fajtájú fenyőhöz is hozzájuthatnak kedvezőbb áron.

A népszerűségi rangsorban továbbra is a nordmann áll az élen: 45 százaléknyian részesítik előnyben ezt a fajtát a magasabb ár ellenére. Ezt követi a lucfenyő (37 százalék), míg a dobogó harmadik fokára az ezüstfenyő került (13 százalék). A további fajtákat (pl. duglászfenyő, feketefenyő) mindössze 5 százalék keres vásárláskor.

Kép: Agroinform.hu

A válaszadók 26 százaléka jelezte azt, hogy műfenyőt díszít idén karácsonykor. 40 százalékuk a környezetvédelmet jelölte meg ennek indokaként, 30 százalékuk azonban a többszöri felhasználhatóság miatti árelőnyt említette, 22 százalék pedig a lehulló tűlevelek hiánya miatti tartósság és tisztaság mellett döntött így.

Fontos megérteni, hogy a karácsonyfa termesztése nagyon hasonló más mezőgazdasági növény termesztéséhez, a különbség annyi, hogy a fa 6-8 évig van kint a területen, mielőtt kivágják, és a helyére új fenyőt vagy más haszonnövényt ültetnek. A karácsonyi időszakot követően pedig a kidobott fák legnagyobb részét komposztálják. A műfenyő ugyanakkor az előállítás, a szállítás és (jó esetben) a megsemmisítés miatt jelentősen terheli a környezetet, ráadásul megvásárlásával nem hazai termelőket, hanem távol-keleti gyártókat támogatunk

– hívta fel a figyelmet a műfenyő hátrányaira Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője.

A hazai termesztők dolgát a klímaváltozás is nehezíti, az Agroinform.hu-nak nyilatkozók 73 százaléka arról számolt be, hogy a melegebb és változékonyabb időjárás miatt több a kártevő, emiatt többet kell a növényvédelemmel foglalkozniuk. Hét százaléknak pedig le is kellett állniuk bizonyos fajták termesztésével.