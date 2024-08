Az elemző szerint a kormány önsorsrontó folyamatba kezdett azzal, hogy a háborúra hivatkozik. A közgazdász viszont kiemelte azt is, hogy hosszú idő után végre ismét egy pozitív teljesítménnyel rukkolt elő a termelés, ezzel egy három hónapja tartó zsugorodás tört meg az iparban. Megmutatjuk, hogy mi áll hazánk ipari teljesítményének a hátterében. Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium - NGM) az ipari teljesítmény visszaesését például most azzal magyarázta, hogy A háború véget érésével helyreállhat a kereslet, így az ipar teljesítménye is, a magyar növekedés pedig ismét elérheti a dinamikus 4 százalékos szintet - tette hozzá, nyilvánvalóan azzal a vörös farokkal, hogy fogalmunk sincs (sajnos), hogy mikor ér véget a háború.