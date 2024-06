Az eladó magyarországi kastélyok száma meghaladja 150 darabot, de a kínálatban óriási különbségek mutatkoznak – derült ki az Economx kérésére az ingatlan.com által készített gyűjtésből. Balogh László vezető gazdasági szakértő lapunknak kiemelte:

a legdrágább kastélyt az osztrák határhoz közel találjuk, a szombathelyi ingatlanért csaknem 12 milliárd forintot vagy 30 millió eurót kér az eladó.

Ebben a kastélyban, azonban nem a 41 szobáért vagy a 65 ezer négyzetméteres telekért kell ilyen sok pénzt fizetnie a vevőnek, hanem olyan különlegességek is megtalálhatók benne, mint gróf Széchenyi István könyves szekrénye vagy gróf Andrássy Gyula ágya. Már a XVI. században is dokumentáltan létező kastély 2004-ben a mai kornak megfelelő, teljes körű felújításon esett át, 2021-ben pedig a sárvárival egyenértékű gyógyvízzel táplált termálkútja is engedélyt kapott.

Elképesztő szórás az árakban

Ehhez képest a legolcsóbb kastélyért kevesebb mint 18 millió forintot kérnek, viszont ez erősen felújítandó állapotú. Balogh László az Economxnak elmondta: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tibolddarócon található 9 szobás, műemlékvédelmi besorolással is rendelkező Gencsy kúria eladói főleg befektetők jelentkezését várják, akik fantáziát látnak az épületben.

A hazai eladó kastélyok mind a minőség, mind pedig az árak tekintetében széles skálán mozognak. Országos átlagban vizsgálva majd 300 millióba kerül egy eladó kastély, ezért viszont egy 10 szobás, több mint 600 négyzetméteres ingatlant kaphatunk, egy 6000 négyzetméteres telekterületen.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rávilágított: természetesen egy-egy kastély állapota merőben eltérő lehet a XXI. század igényeinek megfelelő, korszerű ingatlanoktól kezdve azokig a nagy történelmi múlttal rendelkező épületekig, ahol szinte már csak a falak állnak. A szakember kiemelte:

a vevőknek legjobban Budapesten kell a zsebükbe nyúlni, mert a fővárosi eladó kastélyok és kúriák átlagos ára 1,5 milliárd forint, míg átlagosan a legolcsóbban Tolna vármegyében lehet kastélyt vásárolni. Igaz, itt egyetlen ilyen ingatlan található 22 millió forintért.

Az ingatlan.com rendszerében fellelhető összesen 151 darab eladó kastély közül vármegyei bontásban a legtöbbet, 17-et Bács-Kiskunban és Pest vármegyében találjuk, míg Somogy, illetve Budapest 15-tel büszkélkedhet. Az átlagár végleteit már említettük, a medián alapterület szempontja szerint leginkább Veszprém (1448) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (1100) ló ki felfelé, igaz, utóbbi egyetlen új tulajdonosra váró kastélya szerint, amely a több mint tízhektáros, egészen pontosan 107 660 négyzetméteres telkével is kiemelkedik.

Régi kastélyok, új lehetőségek

Összeállításunk apropóját az adta, hogy nemrégfigyelemreméltó hirdetésre bukkantunk: eladó egy kastély Recsken, a Mátrában, 229 millió forintért. Ami a mai árak mellett egy jó fekvésű, tágas családi ház kategóriája Budapesten vagy az agglomeráció felkapott településeinek valamelyikén. Tágítva a kört a kastélytörvény értelmezése is ad témát: amivel a kabinet célja az Építési és Közlekedési Minisztérium építési államtitkára szerint az volt, hogy magántőkét vonjanak be a kastélyok hosszú távú és fenntartható működtetésébe. Lánszki Regő felidézte:

az elmúlt évtizedekben a mai Magyarország területén működő 1500 kastély, kúria nagy része eltűnt, ami megmaradt, azoknak is tovább romlott az állapota.

Az elmúlt 13 évben a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, állami és uniós pénzből több mint egy tucat kastély újult meg, ugyanakkor ezekre még további forrásokat kell fordítani és az üzemeltetésük is folyamatos pénzügyi terhet jelent a költségvetésnek.