A 2024-es év Magyarország történetének legmagasabb légiforgalmát hozta, összesen 1 143 937 repülőgép érintette a hazai légteret, ami havi bontásban átlagosan több mint 95 ezer légi jármű navigációját jelenti – írta közleményében a HungaroControl Zrt. Ez az adat 5,99 százalékos növekedés 2023-hoz képest, ami ugyancsak rekordévnek számított, és 21,08 százalékos emelkedés a Covid-világjárvány előtti, 2019. évi forgalomhoz viszonyítva.

2024 csúcsidőszakában, július-augusztusban több mint 120 ezer repülőgépet kellett kezelni.

Az összesített statisztika egyébként három fő adatból áll össze:

az átrepülő forgalom,

a budapesti repülőtér le- és felszálló repülőgépeinek száma,

valamint a regionális, nem nemzetközi repülőterekről a magyar légtérbe felszálló kisrepülők.

A légiforgalom legnagyobb részét – közel 84 százalékát – Magyarország légterében átrepülő járművek teszik ki, 2024-ben összesen 959 547 ilyen repülőgépet navigáltak a HungaroControl Zrt. szakemberei. Ez több mint 5 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest, a 2019-es adatokhoz viszonyítva pedig 26,62 százalékos emelkedést.

A le- és felszálló gépek is csúcsot döntöttek.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló repülőgépeivel kapcsolatban is emelkedést mért a HungaroControl 2024-ben. Emellett közel 60 ezer olyan kisrepülőgépet is kezelt a magyar léginavigációs szolgáltató, amelyek a regionális, kisebb repülőterekről kerültek a légtérbe.

A HungaroControl Zrt. vezérigazgatója, Turi Ferenc szerint kiemelten fontos céljuk, hogy a 2025-ös évben is biztosítsák a biztonságos és zökkenőmentes légi forgalmat. Az elmúlt időszakban jelentős kapacitásfejlesztést hajtottak végre, hogy felkészülten állhassanak a folyamatosan növekvő forgalom kihívásai elé.

Számos lépést tettünk és teszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a késéseket és hatékonyan kezeljük az átrepülő, valamint a le- és felszálló járatokat – nyilatkozta a vezérigazgató.

2024 folyamán 9 légiforgalmi irányító hallgató szerzett szakszolgálati engedélyt. Emellett további 11 külföldi irányító csatlakozott a HungaroControl állományához. Továbbá 3, ideiglenesen külföldre igazolt hazai szakember tért vissza a kötelékbe, ők ismét a hazai légiforgalmi irányítók csapatát erősítik.

Az előrejelzések szerint a 2025-ös évre szintén erős forgalom várható, amelynek megfelelő kezelése érdekében számos további légiforgalmi szakmai, humán erőforrás és technológiai fejlesztést vezet be a szolgáltató.

Ilyen például

a meteorológiai asszisztencia folyamatos jelenléte a munkateremben,

a légtér logikai szerkezetének hatékonyabb működést célzó átalakítása,

vagy a Budapest Airporttal történő stratégiai együttműködés keretében megvalósított projektek.