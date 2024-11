„Magyar Péter előre akart menekülni, de lebukott”, állítja a névtelen feladótól kedden délután a sajtónak szétküldött e-mail, amely egy csatolt hangfájlt tartalmazott, benne egy csaknem 1 óra 44 perces hangfelvétel, amelyről azt állítja, „az eredeti, teljes, vágatlan felvétel Vogel Evelin és Hanzel Henrik találkozásáról”.

A hanganyagot a hvg.hu szemlézte. Kiderül belőle, hogy Vogel Evelin le volt égve, de nemcsak neki, hanem a pártnak sem volt pénze, hogy kifizesse a kért 30 millió forintot.

A hanganyag a levélíró szerint bizonyítja, hogy „Magyar Péter egy manipulált, vágott hanganyagot hozott nyilvánosságra vasárnap. Egy másfél órás beszélgetés hét különböző részletét gyúrták egybe, kontextusokból kiragadva a mondatokat, a számukra kellemetlen részek meg nyilván kimaradtak.”

A hangfájlt a sajtónak elküldő ismeretlen „használati utasítása” szerint legalább 7 részbőlvágta össze Magyar Péter a rövidebb változatot.

Vogel Evelin a felvételen arról is beszél, hogy annak idején, amikor Magyar Péter bement a Partizán műsorába, szerinte bosszúból tette.

A nő azt is elmondja, miként áldozta fel a karrierjét Magyar és a Tisza Párt mellett, és mennyire nehéz újrakezdenie: Kurvára sajnálom azt, hogy ennyi mindent beletettem, ennyi mindent feláldoztam, és akkor most itt vagyok úgy, hogy a projektemet lenulláztam, az emberek akikkel dolgoztam, már rég mást csinálnak, a tavaszi-nyári kollekcióm (…) a webshopomat fizetem tök feleslegesen, egy üres webshopot, nincsenek benne termékek (…) ez a szívügyem (…) szeretném ezt vinni, szeretnék a gyerekkel elmenni egy hétre a tengerre.

Vogel Evelin azt is elmodja, hogy szeretné elindítani a webshopját, amelyhez Hanzel a segítségét is felajánlja: én szeretnék segíteni és fogok is, csak hogyan csináljuk, mert 30 milliót nem tudunk kivenni, Péternek nincs 30 milliója, senkinek nincs 30 milliója. Válaszul Vogel Evelin utal arra, hogy vannak vállalkozók akik most beálltak a Tisza mögé, vannak olyanok is, akik átpártoltak, megvárták a választásokat.

A TISZA Párt közleményben reagált a felvételre: „A párt elnöke feljelentette zsarolás kísérlete miatt Vogel Evelint. A bűncselekmény elkövetését 6 tanú és a ma kiszivárogtatott újabb felvétel is bizonyítja. A TISZA Párt a továbbiakban nem kíván reagálni a politikai közösségét eláruló, bosszúból hazugságok tömkelegét összehordó, bűncselekményt elkövető, a mai nap is a Fidesz pénzén élő Vogel Evelin állítására”.

Magyar Péter a youtube-csatornáján „A magyar Watergate-botrány" címen közölt sajtótájékoztatón felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, Varga Mihály pénzügyminisztert és Orbán Viktor kormányfőt is, hogy „álljanak ki az emberek elé” .