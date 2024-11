Vertán György is megszólalt Magyar Péter azon állításairól, amelyek szerint a Tigra Kft. tulajdonosa a Tisza Párt elnöke két volt kedvesének, Varga Juditnak és Vogel Evelinnek is havi apanázst juttat, továbbá utóbbinak egy lakást is biztosít Budapesten az Alkotmány utcában

Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom. Ahogy az elmúlt években különböző módon, úgy éppen most is segítem őt

– reagált Vertán György azokra az állításokra, amelyeket Magyar Péter vasárnapi, „a magyar Watergate-botrány” néven prezentált sajtótájékoztatón fogalmazott meg.

Az Index felidézi, hogy a Tisza Párt elnöke arról beszélt a sajtónyilvános eseményen, hogy volt felesége, Varga Judit és volt barátnője, Vogel Evelin is pénzt kapott azért, hogy részt vegyen a lejáratásában.

Varga Judit részmunkaidőben

Varga Judit a 444-nek az állításokról azt mondta, hogy 2024. szeptember elseje óta valóban a Tigra Kft.-nél dolgozik részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként, de visszautasította egykori házastársának további állításait.

Az Mfor az említett, Varga Judittal és Vogel Evelinnel kapcsolatos anyagi jellegű kapcsolatról kérdezte Vertán Györgyöt és a Tigra Kft.-t, továbbá cége közpénzes munkáiról is kérdéseket tettek fel. Vertán György válasza:

Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom. Ahogy az elmúlt években különböző módon, úgy éppen most is segítem őt. A segítség abból áll, hogy jelenleg egy tulajdonomban álló lakásban lakhat átmenetileg, néhány hónapig, míg az egyébként üresen állna. Pénzbeli juttatást viszont tőlem soha nem kapott. A politikai tevékenységéhez és a magánéleti ügyeihez sem a Tisza Párt alakításakor, sem később semmilyen közöm nem volt.

Vertán György azt is elmondta, hogy 28 éve alapított informatikai cége, a Tigra és jómaga is mindig büszke volt arra, hogy minden ügyfelét, pártállástól függetlenül, a lehető legjobb tudásuk szerint szolgálják, és ez a továbbiakban is így marad.

