Az athéni régészeti lelőhely az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság. A továbbiakban azonban napi 20 ezer főben maximalizálják a látogatószámot, melyet egy foglalási weboldalon is nyomon követnek, valamint óránkénti időbeosztást vezetnek be.

Lina Mendoni görög kulturális miniszter az egyik helyi rádiónak azt nyilatkozta, jelenleg akár 23 ezren is meglátogatják naponta az Akropoliszt, amit óriási számnak nevezett. Bár a helyszín hivatalosan helyi idő szerint este 8 óráig tart nyitva, a miniszter szerint a turisták többsége a reggeli órákban látogat el, ami kellemetlen körülményeket és szűk keresztmetszetet teremt a személyzet, a helyszín és a többi látogató számára is – számol be róla a CNN.

Az új rendszer jelen tesztüzemben van, a célja az lesz, hogy kezelje a túlzsúfoltságot és biztosítsa a műemlék hosszú élettartamát. A rendszert várhatóan 2024 áprilisától fogják élesíteni a látogatók számára.

Az új rendszert nem csak az Akropoliszon, hanem más régészeti helyszínen is éelsíteni fogják, amelyek elektronikus jeggyel működnek, és amelyek a görögországi látogatók 90-95 százalékát számlálják.

Az i. e. V. században épült Akropolisz egy sziklás dombon foglal helyet. Az épület történelmi romoknak, épületeknek és műtárgyaknak ad otthont, melyek között az egyik leghíresebb az Athéné istennőnek szentelt Parthenón templom.