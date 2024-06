A fogyasztói igények elmúlt években tapasztalható változása a csomaglogisztikai szektorra is jelentős hatással van, aminek egyik látványos eredménye az átadópontok számának folyamatos gyarapodása. Európa-szerte egyre több online vásárló részesíti előnyben az átadópontokat a hagyományos házhoz szállítással szemben. Lengyelországban a csomagok fele, Csehországban pedig már a csomagok 70 százaléka átadópontokon keresztül jut el a címzettekhez. Ebben az átrendeződésben meghatározó szerepe van a csomagautomatáknak, amelyek nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, lehetővé téve, hogy a fogyasztók a saját időbeosztásukhoz igazodva vegyék át és adják fel csomagjaikat.



A GKID piackutató vállalat adatai szerint

Magyarországon továbbra is a házhoz szállítás a legnépszerűbb kézbesítési mód, a csomagok 71 százalékát így kérik a vásárlók.

Azonban az átrendeződés a hazai piacon is érzékelhető. A rugalmasság és a kényelem iránti növekvő igényre pedig a szolgáltatók is reagálnak. Hazánkban már több mint 5200 automata található, melyből mintegy 1800-at, vagyis a teljes állomány egyharmadát a GLS üzemelteti. A cég dinamikusan bővíti hálózatát, hogy minél szélesebb kör számára tegye elérhetővé a rugalmas csomaglogisztikai megoldásokat, és folyamatosan fejleszti szolgáltatásait az ügyfelek visszajelzéseire alapozva.



Az ügyfelek iránti elkötelezettség jegyében 2024. május 27-én új szolgáltatást vezetett be a GLS Hungary, amely kifejezetten az online vásárlók kényelmét célozza meg.

A szolgáltatás keretében, a GLS erre szerződött partnereinél online vásárolt, esetlegesen nem megfelelő – például mérethibás – termékek visszaküldése könnyebbé válik a GLS Automaták segítségével.

A megrendelt terméktől való esetleges elállás esetén a vásárlóknak jelezniük kell csomagvisszaküldési szándékukat a webáruház által megadott felületen, ahol GLS Automatát is választhatnak átadópontként. Az igény leadása után egy csomagszámot kapnak, amellyel elhelyezhetik a visszaküldendő csomagot a GLS Automatában anélkül, hogy címkét kellene nyomtatniuk.

A vásárlóknak 30 nap áll rendelkezésére a szolgáltatás megrendelésétől számítva a csomag automatába való elhelyezéséig.

A feladás helyszínét pedig nem szükséges előre kiválasztani, mivel bármelyik Magyarországon található GLS Automatában elhelyezhetik a csomagot, ami még nagyobb rugalmasságot biztosít számukra.



A szolgáltatás bevezetéséről minden webáruház egyedileg dönt, így a csomagok visszaküldési lehetőségeivel kapcsolatban az üzletek weboldalán tájékozódhatnak a vásárlók.