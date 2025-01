A tavalyi év számtalan meglepetést és igazán kiemelkedő nyereményeket hozott. Kétszer is megdőlt az Ötöslottó jackpotja, kihúzták minden idők legnagyobb Skandináv lottó főnyereményét és a Kenó játékon is rekord született – számol be a Szerencsejáték Zrt. évösszegzésében.

A társaság csütörtöki közleményében az áll, játékosaik közül tavaly összesen 7196 szerencsés játékos vihetett haza milliós, illetve milliárdos nyereményt.

Emlékeztetnek, milliárdos nyereményt 2024-ben is az Ötöslottón és a Hatoslottón ért el egy-egy játékos.

Előbbin, Magyarország legismertebb és legrégebbi lottójátékán tavaly hárman nyerték meg a főnyereményt, közülük ketten az épp aktuális rekordot megdöntve vittek haza 6,5, illetve 6,6 milliárd forint feletti nyereményt.

Az Ötöslottón most is milliárdos nyeremény várja a játékosokat, ugyanis 11 hete nincs telitalálatos szelvény, így a jackpot mostanra 2,5 milliárd forintra duzzadt.

A kiugró milliárdos nyereményeken túl a hagyományos lottójátékokon több mint 2 ezer milliós nyeremény született.

Az európai lottójátékon 5+1 találatos szelvénnyel 5 szerencsés nyert százmilliós összeget.

A Hatoslottón az év folyamán 7-en örülhettek telitalálatosuknak, míg

a Skandináv lottón 19 nagynyertes lett gazdagabb a jackpottal, sőt az 52. játékhéten egy szerencsés játékos elvitte a negyed évszázados számsorsjáték eddigi legnagyobb főnyereményét, 795 691 425 forintot.

A Luxor játékon 127-en, Jokeren pedig 269-en örülhettek milliós vagy éppen több tízmilliós nyereményüknek.

A napi játékok közül a Kenón és a Puttón összesen 313 nagynyertes született 2024-ben, előbbi játék esetében egy szerencsés játékos az elvihető legmagasabb összeggel, 2,625 milliárd forinttal lett gazdagabb.

A tavaly bevezetett új számsorsjáték, a Napi Mázli 10 hónap alatt 57 játékosnak hozott legalább egymilliós nyereményt.

Rekordévet zárhattak a sportfogadók is, a Tippmixen és a TippmixPro-n összesen 2677 milliomos született. A nagyot szakító szerencsések közül kiemelkedik egy 300 forint alaptéttel kétszer megjátszott 2/2-es kötésű szelvény, amivel a 6300-as szorzójának köszönhetően decemberben 1 890 000 forintot nyert a gazdája. TippmixPro-n a legfeljebb 200 forintos szelvények között egy 100 forint alaptéttel rendelkező fogadás rendelkezett a legmagasabb nyertes oddsszal, a 15 714,51-es szorzónak köszönhetően 1 571 451 forintot nyertek vele idén novemberben.

Exkluzív bejelentés: A Szerencsejáték Zrt. átlépte az ezermilliárdos határt Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója az Economxnak árulta el először, az árbevét 2024-ben minden korábbi rekordot megdönthet, és átlépi a lélektani ezermilliárd forintos határt.

A kommüniké szerint a Góltotóval hatan csatlakozhattak tavaly a milliomosok klubjához, míg az immáron közel 80 éves Totóban 368 darab 13+1-es szelvény volt 2024-ben, ötödük (72-en) ért milliós nyereményt.

A lóverseny szerelmeseinek sem lehetett oka panaszra tavaly. A Kincsem+ TUTI és Kincsem+ játékkal összesen 379 363 180 forintot vihettek haza. A tavalyi év legnagyobb nyertese az a szerencsés fogadó volt, aki a május 17-én feladott tippekkel több mint 66 millió forint tulajdonosa lett.

Volt oka örömre 2024-ben a papíralapú sorsjegyek kedvelőinek is, ők összesen több mint 5,5 milliárd forintnyi nyereménnyel gazdagodtak.

A támogató funkcióval is rendelkező karácsonyi sorsjegypárosnál közel ötven játékos örülhetett nagynyereménynek.

Az óévben is bővült a Szerencsejáték Zrt. e-sorsjegy kínálata is, ezek közül is kiemelkedik a december 13-án

megérkezett az e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy Extra”, amely modern animációs megoldásokat és úgynevezett „in game”, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz.

Tavaly összesen 87-en csatlakozhattak e-sorsjegy kaparásával a milliomosok klubjához – hárman már az e-sorsjegy extrával.

A Szerencsejáték Zrt. 2024 során többször is szervezett különsorsolásos akciókat, nyereményjátékokat, amelyeken akár nyeretlen szelvénnyel, vagy sorsjeggyel is lehetett játszani: többek között 28 szerencsés tízmilliós nagyságrendű nyereménnyel lett gazdagabb. A Játékoskártya hűségprogram keretében 1 szerencsés játékos egy 110 millió forint értékű fővárosi álomotthont nyert, illetve 4 prémium kategóriás autót is hazavihettek játékosok.